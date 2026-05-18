Das rote Kleid von Model Bella Hadid begeistert Internetnutzer

Das amerikanische Model Bella Hadid sorgte auf Instagram für Aufsehen, indem sie ein rotes Kleid mit tiefem Schlitz, das sie bei den Filmfestspielen in Cannes getragen hatte, erneut postete und damit das Interesse ihrer Follower neu entfachte.

Ein Instagram-Rückblick zur Feier von Cannes

Bella Hadid nutzte die Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai), um ihren Instagram-Followern einen Rückblick auf ihre unvergesslichsten Auftritte an der Croisette zu präsentieren. Sie postete eine Montage ihrer Lieblingslooks aus neun Jahren, in denen sie eines der weltweit meistbeachteten Kulturereignisse besuchte.

Die schlichte, aber aussagekräftige Bildunterschrift gibt den Ton an: „Neun Jahre meiner Lieblingswoche.“ Dieser Beitrag bestätigt die besondere Verbundenheit des Models zu diesem prestigeträchtigen Event, bei dem sie sich über die Saisons hinweg als eine der meist erwarteten Persönlichkeiten etabliert hat.

Das rote Kleid, das nicht unbemerkt bleibt

Unter den vielen Outfits, die in ihrer Retrospektive präsentiert wurden, erregte ein Stück besonders die Aufmerksamkeit der Internetnutzer: ein auffälliges rotes Maxikleid mit asymmetrischem One-Shoulder-Schnitt. Die leuchtende Farbe, wie geschaffen für das Rampenlicht in Cannes, spiegelt die Tradition der roten Teppiche des Festivals wider. Bella Hadid sorgte bei diesem Auftritt für Furore und verlieh dem Outfit die Aura eines ikonischen Moments.

Das Kleid besticht vor allem durch einen hohen Seitenschlitz, der weit bis zum Oberschenkel reicht und der Silhouette eine dynamische Bewegung verleiht. Mehrere Cut-outs an den Seiten des Stoffes erzeugen ein spannendes Spiel mit dem Kontrast zwischen bedeckten und unbedeckten Partien. Neben den Cut-outs nutzt die asymmetrische Struktur des Kleides selbst einen markanten visuellen Effekt. Nur eine Schulter ist bedeckt, ein klarer Schnitt, der die obere Linie betont. Der Stoff fällt dann fließend bis zum Boden und wird von gerafften Falten an der Taille akzentuiert.

Schmuck und High Heels runden das Bild ab.

Um diesen Look abzurunden, wählte Bella Hadid sorgfältig ausgewählte Accessoires. Ihre Ohren zierten zarte Ohrringe, ihr Handgelenk ein dezentes Armband und ihre Finger mehrere auffällige Ringe, die die Blicke auf sich zogen, ohne das Kleid zu überstrahlen. Abgerundet wurde das Ensemble durch ein Paar High Heels, die den Seitenschlitz des Kleides perfekt ergänzten.

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Bella Hadid, ein Stammgast auf dem roten Teppich in Cannes

Dieser Beitrag soll daran erinnern, wie Bella Hadid zu einer der prägendsten Figuren der Filmfestspiele von Cannes geworden ist. Seit ihren ersten Auftritten an der Croisette hat sie sich einen Namen als Stilikone gemacht, indem sie unzählige atemberaubende Outfits präsentierte und für Furore sorgte. Ihre wiederholten Auftritte beim Festival haben sich unauslöschlich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt und liefern Jahr für Jahr Stoff für Retrospektiven in Modemagazinen. Jedes Jahr erregen ihre Outfits großes Medieninteresse und inspirieren internationale Redaktionen.

Ein Beitrag, der im Internet für Furore sorgt

Bella Hadids Rückblick-Post löste erwartungsgemäß eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien aus. Ihre Follower überschütteten sie mit Kommentaren, in denen sie ihren Stil und die Beständigkeit und Kühnheit ihrer Modeentscheidungen über die Jahre hinweg lobten. Besonders das rote Kleid mit seinem gewagten Schlitz sorgte für Begeisterung; viele bezeichneten es als „einen der schönsten Looks, die der Star je an der Croisette getragen hat“.

Mit nur wenigen erneut geteilten Fotos hat Bella Hadid einmal mehr ihren Einfluss auf die Modewelt unter Beweis gestellt. Ihr rotes Kleid mit dem gewagten Schlitz, das sie bereits bei einem früheren Filmfestival in Cannes trug, erregt auch mehrere Saisons nach seinem ersten Auftritt weiterhin Aufsehen.