In einem schimmernden Kleid sorgt Michelle Rodriguez beim Filmfestival in Cannes für Furore.

Bei der Vorführung zum 25-jährigen Jubiläum der „Fast & Furious“-Saga im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) sorgte Michelle Rodriguez für einen umwerfenden Auftritt auf dem roten Teppich. Die amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin, die seit dem ersten Teil im Jahr 2001 zu den Ikonen der Filmreihe zählt, trug ein Kleid von Paolo Sebastian. Es war ein passender Auftritt für den Anlass, den sie gemeinsam mit ihren langjährigen Kolleginnen, den amerikanischen Schauspielerinnen Jordana Brewster und Meadow Walker, feierte.

Ein Kleid von Paolo Sebastian, maßgeschneidert für den roten Teppich

Anlässlich dieses Abends, der einer der legendärsten Actionfilmreihen gewidmet war, wählte Michelle Rodriguez ein Stück aus der Herbstkollektion 2025 des australischen Designers Paolo Sebastian. Das Design bestach durch ein trägerloses, strukturiertes Oberteil, das vollständig mit Kristallen besetzt war, die bei jeder Bewegung das Licht einfingen. Das Kleid ging fließend in einen luftigen Tüllrock über, dessen lange Schleppe dem Gesamtbild eine fast theatralische Note verlieh.

Eine Silhouette, die romantisch und architektonisch zugleich wirkte und einen wunderschönen Kontrast zu dem eher robusten Image bildete, das die Schauspielerin in „Fast & Furious“ verkörpert. Paolo Sebastian, bekannt für seine Couture-Kreationen mit aufwendigen Stickereien und spektakulären Schleppen, hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem der beliebtesten Designer auf dem internationalen roten Teppich entwickelt. Mit dieser Kleiderwahl bei den Filmfestspielen von Cannes reiht sich Michelle Rodriguez perfekt in die große Tradition der sorgfältig inszenierten Auftritte in Cannes ein.

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Michelle Rodriguez, eine Stammkundin an der Croisette

Dass die amerikanische Schauspielerin einen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, liegt auch daran, dass sie sich über die Jahre zu einer Stammkundin der Filmfestspiele von Cannes entwickelt hat. Michelle Rodriguez, bekannt für ihre starke Persönlichkeit und ihre Actionrollen, überrascht immer wieder mit aufwendigen Kleidern, die einen starken Kontrast zu ihrem Leinwandimage bilden.

Diese Dualität macht ihren Charme aus: In Cannes verkörpert sie eine „Couture-Femininität“, die einen starken Kontrast zu ihren Filmoutfits bildet. Ein Beweis dafür, dass Action-Schauspielerinnen alle Facetten der Mode erkunden können, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden. Und dieser Look von 2026, der mit einem so symbolträchtigen Ereignis wie dem 25-jährigen Jubiläum von „Fast & Furious“ verbunden ist, wird einer ihrer unvergesslichsten Cannes-Momente bleiben.

Mit ihrem mit funkelnden Kristallen besetzten Paolo-Sebastian-Kleid, ihrer ätherischen Tüllschleppe und ihrer Hommage an 25 Jahre Kultfilm lieferte Michelle Rodriguez einen der unvergesslichsten Auftritte der 79. Filmfestspiele von Cannes. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Filmfestspiele von Cannes mehr denn je der Ort sind, an dem Mode und Kino in ihrer spektakulärsten Form aufeinandertreffen.