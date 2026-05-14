„Ein Engel“: Bella Hadid zieht in einem Satinkleid alle Blicke auf sich

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Das amerikanische Model Bella Hadid teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die im Internet sofort für Furore sorgten. Sie trägt ein kurzes Kleid aus Satin und Spitze, ihr lockiges blondes Haar umrahmt ihr Gesicht. Tausende Fans lobten ihren Auftritt und kommentierten begeistert: „Ein Engel!“, „Ich liebe blondes Haar!“

Ein Boheme-Look

Das Kleid, das Bella Hadid trägt, ist keine gewöhnliche Wahl: Es ist eine maßgeschneiderte Robe. Das Design besticht durch einen tiefen V-Ausschnitt mit einer zarten Schleife, voluminöse, ausgestellte Ärmel und mehrere Lagen weißer Spitze. Der ecrufarbene Satin verleiht ihm einen unverkennbaren Vintage-Charme, fast schon im Stil der 70er-Jahre. Ein Look, der den Boho-Renaissance-Trend perfekt verkörpert.

Blonde Locken, die für Aufsehen sorgen

Neben dem Kleid zog vor allem Bella Hadids Frisur alle Blicke auf sich. Das Model, normalerweise brünett, trug diesmal honigblondes Haar in eleganten Locken mit Mittelscheitel. Ihr dezentes Make-up betonte ihre grauen Augen mit einem Hauch schwarzem Eyeliner und nudefarbenen Lippen. Diese Haarverwandlung blieb natürlich nicht unbemerkt: Unter dem Laufsteg hagelte es Kommentare, viele lobten diesen „neuen Look“.

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Ein Auftritt nach der bemerkenswerten Abwesenheit von der Met Gala

Dieser Post erscheint nur wenige Tage nach der Met Gala 2026, an der Bella Hadid nicht teilnahm. Das Model gehört zu den Prominenten, die sich – neben der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Zendaya und der amerikanischen Schauspielerin Meryl Streep – gegen eine Teilnahme an der diesjährigen Veranstaltung entschieden haben. Mit diesem sonnendurchfluteten Fotoshooting, das in einer sonnigen Kulisse zwischen einem Landhaus und einem blühenden Garten entstand, feiert Bella Hadid ein sanftes Comeback in den sozialen Medien und untermauert ihren Status als Ikone der zeitgenössischen Bohème-Mode.

Mit ihrem Satinkleid, den leuchtend blonden Locken und ihrer sommerlichen Ausstrahlung beweist Bella Hadid einmal mehr ihr Gespür für Trends. Ihre Fans sind sich da ganz einig: Kommentare wie „Ein Engel!“ und „Ich liebe die blonden Haare!“ bestätigen die Wirkung eines Looks, der die angesagte Boho-Ästhetik perfekt verkörpert.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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