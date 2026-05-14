„Ich fühle mich schön“: Mit 60 Jahren möchte Brooke Shields unsere Sicht auf das Altern verändern.

Léa Michel
@brookeshields / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Model Brooke Shields wirkte noch nie so frei. Im Netflix-Podcast „I Changed My Mind with Dan Souza “ teilte sie eine bemerkenswerte Erkenntnis: Sie fühlt sich heute schöner und erfüllter als in ihrer Jugend. Diese Aussage ist Teil einer breiteren Bewegung: die gesellschaftliche Wahrnehmung von Frauen im Alter zu verändern.

Eine Stimme, die nach jahrzehntelangem Druck endlich befreit wurde

Brooke Shields, bekannt seit ihren frühen Rollen in „Pretty Baby“ und „Die blaue Lagune“, stand ihr Leben lang unter den wachsamen Augen der Medien. Doch erst jetzt, zu Beginn dieses neuen Jahrzehnts, sagt sie, habe sie ihren wahren Wert gefunden. Im Gespräch mit Dan Souza erklärt die Schauspielerin: „Es liegt daran, dass ich in meinem Alter bin und mir bewusst geworden bin, dass ich in eine sehr wichtige Phase eintrete, mir aber nicht gesagt wurde, dass ich so wertvoll bin wie zu der Zeit, als meine Eierstöcke noch funktionierten.“

Sie fügte hinzu: „Für mich ist das unglaublich. Ich fühle mich heute schöner als in meiner Jugend und habe so viel mehr zu bieten.“ Eine starke Aussage, die mit der gängigen Meinung bricht, dass nur die Jugend die Zeit ist, in der eine Frau Wert besitzt.

Eine positive und engagierte Vision des Alterns

Für Brooke Shields ist das Altern weder unvermeidlich noch eine Niederlage. In ihrem Podcast hinterfragt sie direkt die Branchen, die reifere Frauen an den Rand drängen: „Warum dürfen Frauen nicht ganz sie selbst sein? Warum ist das für diese Branchen so bedrohlich?“

Eine Frage, die den Kampf, den sie heute führt, perfekt auf den Punkt bringt. Weit entfernt von Anti-Aging-Botschaften plädiert die Schauspielerin für einen gelassenen Umgang mit dem Lauf der Zeit. Sie bekräftigt das Recht der Frauen, auch nach dem 40. Lebensjahr ein erfülltes Leben zu führen, ohne sich „schlanker“ oder „diskreter“ machen zu müssen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Brooke Shields (@brookeshields)

Eine Stimme, die über den Podcast hinaus Resonanz findet.

Wenn ihre Enthüllungen bei den Zuhörern Anklang fanden, liegt das auch daran, dass sie sich in ein größeres Narrativ einfügen. Brooke Shields vermittelt diese Botschaft durch ihre verschiedenen Projekte und weigert sich, sogenannte reife Frauen auf den Status von Ikonen der Vergangenheit zu reduzieren. Ihre Worte spiegeln eine grundlegende Bewegung wider: die Rückgewinnung des Bildes und des Wertes von Frauen über 40 in einer Gesellschaft, die immer noch allzu oft von Jugend besessen ist.

Mit der Aussage, dass sie sich „schöner fühle als in ihrer Jugend“, bietet Brooke Shields eine seltene Perspektive in der Medienlandschaft: die einer Frau, die sich dafür entscheidet, selbstbewusst zu altern, anstatt gegen die Zeit anzukämpfen.

Kurz gesagt, verkörpert Brooke Shields eine neue Sichtweise auf das Älterwerden: weder nostalgisch noch resigniert, sondern zutiefst selbstbewusst. Mit ihrer Aussage „Ich fühle mich heute schön“ ebnet sie den Weg für Millionen von Frauen, die sich weigern, nach dem 40. Lebensjahr zu verschwinden. Das ist eine willkommene Haltung in einer Welt, in der Jugend fälschlicherweise immer noch das einzige Wertkriterium ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Sängerin Tyla sorgt mit einem "gewagten" Sommerlook für Furore in den sozialen Medien.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sängerin Tyla sorgt mit einem "gewagten" Sommerlook für Furore in den sozialen Medien.

Die südafrikanische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Tyla ist vermutlich im Urlaub und teilt ihre Eindrücke mit ihren Followern....

Mitten in der Wüste präsentiert diese Cheerleaderin ihre durchtrainierte Figur.

Kylie Dickson teilte kürzlich auf Instagram eine Reihe von Fotos aus der Wüste Utahs. Die bekannte Dallas Cowboys...

„Ein Kunstwerk wert“: In einem romantischen Kleid sorgt Alia Bhatt für einen umwerfenden Auftritt.

Die britische Schauspielerin indischer Abstammung, Alia Bhatt, feierte ihr fulminantes Comeback bei den Filmfestspielen von Cannes (12.–23. Mai...

In einem skulpturalen Kleid zieht Heidi Klum alle Blicke auf sich.

Heidi Klum bezauberte auf dem roten Teppich der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) bei der Eröffnungszeremonie...

„Sie sollte lächeln“: Amerikanische Schauspielerin erntet nach ihrem Auftritt auf dem roten Teppich eine Welle der Kritik.

Die amerikanische Schauspielerin und Kitesurferin Maika Monroe sorgte bei der Eröffnungszeremonie der 79. Filmfestspiele von Cannes am 12....

Mit 51 Jahren feiert Eva Longoria das Mutterglück mit neuen Fotos ihres Sohnes.

Anlässlich des Muttertags, der in den USA am 10. Mai gefeiert wird, postete Eva Longoria eine besonders berührende...