In einem skulpturalen Kleid zieht Heidi Klum alle Blicke auf sich.

Heidi Klum bezauberte auf dem roten Teppich der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) bei der Eröffnungszeremonie und der Vorführung des Films „Electric Venus“. Das deutsch-amerikanische Model und die Fernsehmoderatorin trug ein skulpturales Kleid in einem pudrigen Pfirsichton, verziert mit einer monumentalen Blumenapplikation. Ihr Auftritt war zweifellos einer der unvergesslichsten Modemomente des Abends.

Eine Silhouette, die als Couture-Kunstwerk konzipiert wurde

Das Kleid, das Heidi Klum trägt, stammt von Elie Saab, dem libanesischen Designer, der für seine spektakulären Couture-Kreationen bekannt ist. Das Design zeichnet sich durch ein strukturiertes Oberteil und eine figurbetonte Silhouette aus, die die vertikalen Linien der Figur betont. Das Kleid fällt fließend bis zum Boden und verleiht dem Gesamtbild eine skulpturale und zugleich elegante Anmutung.

Das charakteristische Detail dieses Kleidungsstücks? Eine große, applizierte Blume in Pfirsich- und Puderrosatönen auf der Vorderseite. Hinten fällt ein fließender Stoff vom Bund herab und erzeugt so eine dynamische Silhouette. Eine kühne und romantische Designwahl.

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Eine von Eleganz geprägte Eröffnungszeremonie

Heidi Klums Auftritt war Teil einer besonders glanzvollen Eröffnungszeremonie. Neben Persönlichkeiten wie der amerikanischen Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Demi Moore – Mitglied der Jury 2026 –, der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Jane Fonda und der britischen Schauspielerin Dame Joan Collins gehörte Heidi Klum zu den meistfotografierten Gästen des Abends. Das Festival wurde mit der Weltpremiere von „La Vénus Électrique“ (Die elektrische Venus) eröffnet, einem Drama von Pierre Salvadori, das im Paris der Bohème des Jahres 1928 spielt.

Mit diesem romantisch-architektonischen Elie-Saab-Kleid bewies Heidi Klum einmal mehr ihre Meisterschaft auf dem roten Teppich in Cannes. Die floralen Details, der fließende Stoff und die skulpturale Silhouette machten ihren Auftritt zu einem der modischen Highlights der Eröffnung 2026 – und bestätigten, falls noch ein Beweis nötig war, die einzigartige Ausstrahlung des deutsch-amerikanischen Models und der Fernsehmoderatorin an der Croisette.