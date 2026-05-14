Hailey Bieber sorgt mit einem Leopardenmuster-Strandoutfit mit Cut-outs für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber läutete den Sommer 2026 von einer sonnigen Insel aus ein – und zwar mit einem Leoparden-Strandoutfit aus dem Archiv, das sofort auf den Urlaubs-Moodboards ihrer Fans die Runde machte.

Ein Stück aus dem Roberto-Cavalli-Archiv aus dem Jahr 2003

Hailey Bieber teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos aus ihrem tropischen Inselurlaub. Das auffälligste Kleidungsstück ist ein Leoparden-Einteiler aus Roberto Cavallis Frühjahr/Sommer-Kollektion 2003. Das Vintage-Teil besticht durch einen raffinierten Ausschnitt, der ihren Bauch freilegt, und ist mit einer gekreuzten Schnürung versehen.

Die Fans waren in nur wenigen Stunden begeistert.

Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. „Ich bin so glücklich, zur gleichen Zeit wie Hailey Bieber zu leben“, schrieb ein Fan. „Ich bin sprachlos“, fasste ein anderer zusammen. Das Leopardenmuster-Teil verbreitete sich rasend schnell auf Modeplattformen und Moodboards und katapultierte die Cavalli-Archive mit der gleichen Wucht ins Rampenlicht wie jede andere aktuelle Kollektion.

Leopardenmuster als saisonales Markenzeichen

Hailey Bieber hat sich in den letzten Saisons als eine der gewagtesten Persönlichkeiten in der Welt der Strandmode etabliert. Sie trug unter anderem flauschige Ensembles, Muschelmuster und maßgeschneiderte Pucci-Kreationen. Dieser Leoparden-Einteiler ist Teil eines größeren Trends für den Sommer 2026: das Comeback des Leopardenmusters und des Badeanzugs als Must-have-Strandoutfit der Saison.

Aus den Roberto-Cavalli-Archiven von 2003 und von einer tropischen Insel – Hailey Bieber brauchte nicht viel, um einen Trend wiederzubeleben. Leopardenmuster ist zurück, der Cut-out-Monokini ein Must-have, und die Urlaubs-Moodboards für 2026 haben bereits ihr Lieblingsbild.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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