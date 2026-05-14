„Ein Kunstwerk wert“: In einem romantischen Kleid sorgt Alia Bhatt für einen umwerfenden Auftritt.

Die britische Schauspielerin indischer Abstammung, Alia Bhatt, feierte ihr fulminantes Comeback bei den Filmfestspielen von Cannes (12.–23. Mai 2026). Für ihren ersten Auftritt bei der 79. Ausgabe der Filmfestspiele wählte sie ein Kleid von Yash Patil mit Landschaftsmuster. Ihr Look wurde online umgehend gefeiert, viele verglichen das Kleid mit einem wahren „wandelnden Kunstwerk“.

Ein Kleid, das als lebendiges Gemälde konzipiert wurde

Das Kleid, das Alia Bhatt trägt, ist eine maßgeschneiderte Kreation des indischen Designers Yash Patil. Das Design spielt mit einer bildhaften Dimension: Der voluminöse, strukturierte Rock ist mit einer Landschaft bedruckt, die unten in tiefen Grüntönen und oben in einem leuchtend blauen Himmel erstrahlt. Dieser Farbverlauf erzeugt einen Horizont-Effekt, als würde das Kleid selbst eine Geschichte erzählen. Der herzförmige Ausschnitt, der von dünnen Trägern gehalten wird, greift diese Inspiration auf und integriert die Blautöne des Himmels. Das Gesamtbild ist eine romantische, fast königliche Silhouette, ohne dabei übertrieben prinzessinnenhaft zu wirken.

Für ihre Frisur wählte Schauspielerin Alia Bhatt einen tiefsitzenden Dutt mit Seitenscheitel, wodurch der Stoff ihres Kleides perfekt zur Geltung kam. Ihr Make-up, ganz im koreanischen „Glass Skin“-Trend, setzte auf einen strahlenden Teint und ausdrucksstarke Lippen. Sie trug kleine goldene Ohrstecker und einen auffälligen Ring: Der minimalistische Look war perfekt abgestimmt und lenkte nicht vom Kleid ab.

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Ein Auftritt, der von Internetnutzern gelobt wurde

Fotos und Videos von Alia Bhatts Ankunft kursierten rasend schnell in den sozialen Medien. Unter Beiträgen ihrer Fanseiten und Mode-Accounts überschlugen sich die Kommentare. Viele bezeichneten das Kleid als „ein wahres Kunstwerk“ und lobten den Mut des Designers und die Eleganz der Schauspielerin. Andere schrieben schlicht: „Sie ist umwerfend“, „Sie ist ein lebendes Gemälde“, „Eines der schönsten Kleider von Cannes 2026“.

Auch die internationale Modepresse griff die Geschichte auf, wobei einige das Kleidungsstück mit einem Landschaftsgemälde verglichen, das als Kleidung getragen wird. Diese einhellige Reaktion bestätigt die visuelle Wirkung des ersten Looks und macht Alia Bhatt zu einer der auffälligsten Erscheinungen des Eröffnungstages.

Alia Bhatt, treue Botschafterin von Cannes

Für Alia Bhatt ist dieser Auftritt an der Croisette nicht der erste. Die Schauspielerin feiert ihr zweites Jahr als globale Markenbotschafterin von L'Oréal Paris bei den Filmfestspielen von Cannes. Damit reiht sie sich in die Riege internationaler Stars ein, die mit der französischen Marke verbunden sind, wie beispielsweise die indische Schauspielerin Aishwarya Rai und die amerikanische Schauspielerin und das Model Andie MacDowell.

Alia Bhatt, die mit „Student of the Year“ berühmt wurde und zu den prägenden Figuren des zeitgenössischen indischen Kinos zählt, ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht auf den europäischen roten Teppichen. Ihre Ankunft in Frankreich wenige Stunden zuvor in einem schlichten Hosenanzug von Carolina Herrera hatte bereits für Aufsehen gesorgt.

Mit diesem von einer Landschaft inspirierten Kleid unterstreicht Alia Bhatt ihren Status als eine der prägendsten Figuren der internationalen Modewelt. Ihre Kreation, die Haute Couture mit einer Hommage an indisches Design verbindet, zählt bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 zu den poetischsten der Eröffnung. Und obwohl das Festival gerade erst begonnen hat, werden ihre zukünftigen Auftritte bereits mit Spannung erwartet.