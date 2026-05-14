Sängerin Tyla sorgt mit einem "gewagten" Sommerlook für Furore in den sozialen Medien.

Die südafrikanische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Tyla ist vermutlich im Urlaub und teilt ihre Eindrücke mit ihren Followern. Auf einem ihrer Instagram-Karussells, schlicht mit „Water girl“ betitelt, sieht man die strahlende Sängerin am Wasser – ein sommerlicher Look, der für Aufsehen gesorgt hat.

Ein gelb-blauer Blumenlook

Die südafrikanische Sängerin postete eine Reihe von Fotos, die offenbar von einem sonnenbeschienenen See stammen, umgeben von Wasser und Licht. Die Bildunterschrift – nur zwei Worte: „Wassermädchen“ – fängt die Atmosphäre des Sees perfekt ein: entspannt, sonnig und unprätentiös. Tyla sitzt mit einem Glas in der Hand auf einem Boot, neben ihrer Freundin, der Regisseurin und Cutterin Aerin Moreno, ihr natürliches Haar weht sanft im Wind.

Für diesen Tag am Wasser wählte Tyla ein farbenfrohes Strandoutfit: ein gelbes Oberteil mit Blumenmuster und eine blaue Spaghettiträger-Hose. Eine sofort fröhliche und harmonische Farbkombination, irgendwo zwischen botanisch und aquatisch, die perfekt mit der natürlichen Kulisse der Fotos harmonierte. Ihr lockeres, lockiges Haar rundete den Look ab, der Leichtigkeit und Unbeschwertheit ausstrahlte.

Tyla über Instagram 📸 pic.twitter.com/HOhDaww2aT — Info Tyla Brasil ★ (@InfoTylabrasil) 11. Mai 2026

Fans reagieren sofort

Der Beitrag löste schnell begeisterte Kommentare aus. Ihre Fans reagierten mit derselben Energie, die die Bilder ausstrahlten – Bewunderung und Zuneigung für eine Sängerin, die sich nie verstellt hat. Tyla besitzt die seltene Gabe, selbst mit ungezwungenen Posts genauso viel Wirkung zu erzielen wie mit ihren Auftritten auf dem roten Teppich.

Das „Wassermädchen“ vor dem „A*Pop“-Mädchen

Diese Auszeit nach dem Urlaub fällt in einen besonders arbeitsreichen Mai für Tyla. Die Sängerin bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres zweiten Albums „A*Pop“ am 24. Juli 2026 vor, dessen Singles „Chanel“ und „She Did It Again“ mit Zara Larsson bereits vielfach im Radio gespielt wurden. Im April zierte sie außerdem das Cover des ersten i-D Beauty Zines, wo sie sich öffentlich gegen Bildbearbeitung aussprach. Dieser Kurzurlaub am Meer fühlt sich daher wie eine wohlverdiente Pause vor ihrer mit Spannung erwarteten Rückkehr zur Musik an. Und „Water Girl“ ist mehr als nur ein Urlaubspost: Es ist ein roter Faden, der die Künstlerin und ihre Fans verbindet und sich mit jedem Post weiterentwickelt.

Ein geblümtes Top, ein See, eine Freundin und zwei Worte – mehr brauchte Tyla nicht, um einen ihrer meistkommentierten Beiträge des Frühlings zu verfassen. Oftmals erzielt man die größten Erfolge, wenn man nicht versucht, andere zu beeindrucken.