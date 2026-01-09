Kate Moss' Tochter sorgt am Strand mit einem Look, der nicht unbemerkt bleibt, für Furore.

Lila Moss, Tochter der legendären Kate Moss, sorgt auf Instagram mit Fotos von ihrem Traumurlaub auf den Cayman Islands für Furore. Anfang Januar 2026 teilte das Model eine Reihe von Bildern, auf denen sie in einem minimalistischen schwarzen Bikini zu sehen ist.

Schlichte Eleganz in einem schwarzen Zweiteiler

In einem Spiegelselfie, das Lila in ihrer Instagram-Story postete, trägt sie einen schwarzen Triangel-Bikini, der ihre Figur perfekt in Szene setzt. Ein schwarz-weißer Sarong, der in der Taille gebunden ist, rundet ihren schicken und lässigen Strandlook ab. Bei den Accessoires setzt sie auf Schlichtheit: eine zarte goldene Halskette und ihr leicht gewelltes blondes Haar, das ihr Gesicht umrahmt und teilweise von ihrem Handy verdeckt wird. Die Bildunterschrift lautet schlicht: „Morgen!“

Ein traumhafter Kurzurlaub in Palm Heights

Auf einem anderen Foto entspannt Lila am Pool des Palm Heights, einem Fünf-Sterne-Hotel, das bei Prominenten beliebt ist. Mit einer Zeitschrift in der Hand und einer frischen Kokosnuss durch einen Strohhalm verkörpert sie stilvoll den karibischen Lebensstil. Wenige Tage zuvor hatte sich auch die britische Sängerin, Musikerin und Schauspielerin Lily Allen mit ihren Töchtern dort aufgehalten.

Wie ihre Mutter verströmt Lila Moss eine magnetische Ausstrahlung und unterstreicht dabei ihren ganz eigenen Stil. Mit nur 23 Jahren verfolgt sie selbstbewusst ihre Karriere, trotz Kritik an ihrer familiären Herkunft.

"Grace Grove": ein stiller, aber solider Erfolg

Neben Kampagnen für Miu Miu und Marc Jacobs Beauty hat sich Lila auch als clevere junge Geschäftsfrau etabliert. Ihr Unternehmen Grace Grove – benannt nach der Londoner Straße, in der sie aufwuchs – erwirtschaftete 2024 einen Nettogewinn von einer Million Euro, ihr persönliches Vermögen wird auf 1,3 Millionen Euro geschätzt. Ihr Vater, Jefferson Hack, Gründer des Magazins Dazed und ehemaliger Partner von Kate Moss, komplettiert dieses kreative Familientrio. Mit einer Größe von 1,68 Metern beweist Lila, dass in der Modewelt Charisma und Vision wichtiger sind als das Aussehen.

Eine inspirierende Mutter-Tochter-Bindung

In einem kürzlich geführten Interview mit der Vogue sprach Kate Moss über ihre enge Beziehung zu ihrer Tochter Lila, der organisierten, im Gegensatz zu ihrer intuitiveren Mutter. „Sie weiß, dass sie Nein sagen kann, etwas, das ich nie gelernt habe“, verriet das Supermodel. Lila lebt in New York und hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Mutter, mit der sie täglich per FaceTime telefoniert. Gemeinsam definieren sie die Mutter-Tochter-Beziehung in der Mode neu: eine Verbindung, die von Freundlichkeit, Achtsamkeit und Unabhängigkeit geprägt ist.

Zwischen natürlicher Eleganz und unverhohlenem Ehrgeiz beweist Lila Moss, dass sie sich nicht damit zufriedengibt, „die Tochter von“ zu sein. Am Strand wie im Geschäftsleben pflegt sie ein kontrolliertes, modernes Image, frei von Klischees.