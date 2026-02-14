Search here...

„Ich würde am liebsten alles löschen“: Madison Beer, die 40 Millionen Follower hat, warnt vor dem Druck der sozialen Medien.

Léa Michel
@madisonbeer/Instagram

Die amerikanische Sängerin, Model und Schauspielerin Madison Beer gehört zu den meistgefolgten Künstlerinnen ihrer Generation. Mit über 40 Millionen Followern auf Instagram und 21 Millionen auf TikTok genießt sie eine Reichweite, um die sie viele beneiden würden. Doch diese ständige Präsenz hat ihren Preis.

Ein „wirklich schlechtes“ Verhältnis zu sozialen Medien

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter gestand die Sängerin von „Make You Mine“, ein „wirklich schlechtes“ Verhältnis zu sozialen Medien zu haben. „Ich bin ständig ängstlich und möchte oft alle meine Accounts löschen“, erklärte sie. Sie beschrieb einen „ständigen Kampf“ zwischen innerem Konflikt: Auf der einen Seite die unterstützenden Nachrichten von emotionalen, manchmal weinenden Fans, die ihr sagen, wie viel ihnen ihre Musik bedeutet; auf der anderen Seite bösartige Videos oder Posts, die sie direkt angreifen. „Tatsächlich sehe ich ständig hasserfüllte Videos oder fiese Tweets“, resümierte sie.

„Ich sollte mir Sorgen machen, ein übles Video von mir selbst zu sehen.“

Madison Beer hebt ein „Gefühl der Ungerechtigkeit“ hervor. Laut ihr können die meisten jungen Frauen in ihrem Alter TikTok ohne besondere Angst nutzen. Für sie ist das anders: „Ich muss ständig damit rechnen, auf ein fieses Video über mich zu stoßen.“ Sie erklärt, dass dieser tägliche Druck, auch wenn er im Vergleich zu anderen Schwierigkeiten trivial erscheinen mag, dennoch erschöpfend ist. Die Angst vor harscher Kritik oder demütigenden Inhalten verwandelt einen Moment der Entspannung in eine Quelle der Angst.

Die Künstlerin geht noch weiter und erklärt, dass ihr die intensive Nutzung digitaler Plattformen „unnatürlich“ erscheine. „Wir haben den Eindruck, ständig in einer Rolle zu sein“, erklärt sie, als ob jeder permanent ein sorgfältig inszeniertes Portfolio präsentieren würde.

Eine von Cybermobbing geprägte Vergangenheit

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin über die Auswirkungen sozialer Medien auf ihre psychische Gesundheit spricht. In ihrem 2023 erschienenen Buch „The Half of It“ forderte sie mehr Verantwortung und Empathie von Internetnutzern. Nun, da ihr neues Album „Locket“ letzten Monat erschienen ist und ihre Karriere weiterhin steil nach oben geht, erinnert uns Madison Beer daran, dass digitaler Ruhm nicht gleichbedeutend mit innerem Frieden ist. Ihre Geschichte verdeutlicht eine oft vernachlässigte Realität: Hinter den beeindruckenden Zahlen und Likes kann der psychische Druck allgegenwärtig sein.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von @madisonbeer

Indem sie ihre Zweifel teilt, eröffnet die Künstlerin eine breitere Debatte über die Rolle sozialer Medien in unserem Leben. Sollten wir trotz allem in Kontakt bleiben, um die Verbindung zu unserer Gemeinschaft aufrechtzuerhalten? Oder sollten wir uns distanzieren, um unsere psychische Gesundheit zu schützen? Madison Beer liefert mit ihren persönlichen Reflexionen keine endgültige Antwort – aber sie verleiht einem generationenübergreifenden Unbehagen Ausdruck, das weit über ihre eigene Erfahrung hinausgeht.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Mit 65 Jahren strahlt dieser „Dirty Dancing“-Star am Strand.
Article suivant
Mit 58 Jahren kehrt Pamela Anderson mit einer „Vintage-Föhnfrisur“ zu blondem Haar zurück.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 58 Jahren kehrt Pamela Anderson mit einer „Vintage-Föhnfrisur“ zu blondem Haar zurück.

Pamela Anderson sorgte kürzlich auf der New Yorker Fashion Week für Aufsehen. In der ersten Reihe der Tory...

Mit 65 Jahren strahlt dieser „Dirty Dancing“-Star am Strand.

Jennifer Grey bezaubert weiterhin mit ihrer Natürlichkeit und Energie. Die unvergessliche Baby Houseman aus dem Kultfilm Dirty Dancing...

„Ich dachte, Frauen würden mich hassen“: Das unerwartete Geständnis einer aufstrebenden Schauspielerin

Margaret Qualley hat eine Reihe von Projekten an Land gezogen und sich als eine der prominentesten Persönlichkeiten ihrer...

„So schön wie eh und je“: Mit 55 Jahren sorgt Claudia Schiffer mit einem „natürlichen“ Look für Furore.

Claudia Schiffer, das ehemalige Laufsteg-Idol der 90er-Jahre, fasziniert weiterhin. Ihre aktuellen Fotos in den sozialen Medien bestechen durch...

Die erfolgreiche Sängerin, die Ziel von Bedrohungen geworden ist, ergreift „strenge Maßnahmen“.

Die südkoreanische K-Pop-Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin IU (Lee Ji-eun) sieht sich seit mehreren Monaten einer Welle von Online-Belästigungen...

Im Rampenlicht zeigten Katy Perry und Justin Trudeau ein wunderbares Zusammenspiel.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Katy Perry und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau stehen im Rampenlicht und...

© 2025 The Body Optimist