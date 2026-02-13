Search here...

„Ich dachte, Frauen würden mich hassen“: Das unerwartete Geständnis einer aufstrebenden Schauspielerin

Léa Michel
@ninapark/Instagram

Margaret Qualley hat eine Reihe von Projekten an Land gezogen und sich als eine der prominentesten Persönlichkeiten ihrer Generation etabliert. Hinter diesem rasanten Aufstieg verbirgt sich, wie die amerikanische Schauspielerin und das Model zugibt, Phasen tiefer Selbstzweifel durchlebt zu haben, insbesondere in ihren Anfängen. In einem ausführlichen Interview mit Vanity Fair spricht sie offen über die Ängste, die sie plagten, als sie in sehr jungen Jahren in der Filmbranche zu arbeiten begann.

Ein früher Start in einer einschüchternden Welt

Margaret Qualley, Tochter der amerikanischen Schauspielerin und des Models Andie MacDowell, wuchs in Hollywood auf. Ihr Filmdebüt gab sie noch vor ihrem 20. Lebensjahr. Ihre erste bedeutende Rolle auf der Leinwand folgte 2013 in „Palo Alto“ unter der Regie von Gia Coppola. Sie erinnert sich, wie überwältigt sie war: früh arbeiten zu müssen, schnell zu lernen und die ungeschriebenen Gesetze dieser glamourösen Branche zu verstehen.

Obwohl sie von Menschen aus der Filmbranche umgeben war, fühlte sie sich, wie sie sagt, „etwas verletzlich“. Die Aufmerksamkeit, die auf ihr Image, ihr Aussehen und ihre Persönlichkeit gerichtet war, veranlasste sie, sich zu schützen. Erst später, mit zunehmender Erfahrung, begann sie, die Kontrolle über ihren Karriereweg und ihre künstlerische Identität zurückzugewinnen.

Ein eindringliches Geständnis, durchdrungen von Angst

Im Laufe des Interviews brachte Margaret Qualley ihre damaligen Gefühle präzise zum Ausdruck: „Ich dachte, wenn ich ganz ich selbst wäre, würden Frauen mich hassen und Männer mich verletzen“, vertraute sie an. Diese Aussage verdeutlicht ihren damaligen Gemütszustand. Laut ihren Angaben führte diese Angst dazu, dass sie bestimmte Aspekte ihrer Persönlichkeit unterdrückte, insbesondere alles, was mit ihrer Weiblichkeit zu tun hatte.

Sie erklärt, dass sie früher das Gefühl hatte, „sich voll und ganz durchzusetzen, berge ein Risiko“, sei es in Bezug auf Verurteilung oder Sicherheit. Heute sagt sie, sie habe sich weiterentwickelt. „Jetzt, da ich mehr Kontrolle über mein Leben habe, kann ich meine Sinnlichkeit und Weiblichkeit freier ausleben“, erklärt sie im selben Interview. Damit bekräftigt sie, dass ihr Selbstvertrauen mit der Zeit gewachsen ist.

Eine Karriere in voller Beschleunigung

Seit ihrem Debüt hat Margaret Qualley zahlreiche Rollen übernommen. Sie erlangte große Bekanntheit durch „Once Upon a Time… in Hollywood“ und später durch „The Substance“. Heute kann sie auf Dutzende von Film-, Fernseh- und Musikvideo-Produktionen zurückblicken. Sie gibt offen zu, dass dieses anspruchsvolle Tempo „schwer durchzuhalten“ sei.

Im Interview gibt sie zu, „sehr ehrgeizig“ mit sich selbst zu sein und „manchmal zu viele Projekte gleichzeitig anzugehen“. Sie erwähnt sogar Entscheidungen, die sie im Nachhinein als „Fehler“ bezeichnen würde – nicht weil sie schlecht waren, sondern weil sie sie heute nicht wieder treffen würde.

Das eigene Bild zurückgewinnen

Neben den Projekten steht in diesem Interview vor allem ihre persönliche Entwicklung im Vordergrund. Margaret Qualley spricht darüber, wie wichtig es für sie ist, an Selbstvertrauen zu gewinnen, insbesondere dank der Menschen in ihrem Umfeld, darunter ihr Ehemann, der Musiker Jack Antonoff, den sie 2023 heiratete. Sie erklärt, dass sie sich nun „freier fühlt, alle Facetten ihrer Persönlichkeit zu erkunden“.

Ihre Geschichte beleuchtet eine oft übersehene Realität: Der frühe Einstieg in eine stark in der Öffentlichkeit stehende Branche kann tiefsitzende Ängste hervorrufen. Indem sie diese Gefühle teilt, will die Schauspielerin keine Kontroverse auslösen, sondern vielmehr ihren Karriereweg erklären.

Heute, da ihre Karriere weiterhin floriert, scheint Margaret Qualley ein besseres Gleichgewicht zwischen beruflichem Ehrgeiz und persönlicher Selbstbestätigung gefunden zu haben. Ihr Eingeständnis schadet ihrem Image keineswegs, sondern unterstreicht vielmehr die Komplexität eines Weges, der sich Schritt für Schritt entwickelt hat – zwischen anfänglicher Verletzlichkeit und wiedergewonnenem Selbstvertrauen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„So schön wie eh und je“: Mit 55 Jahren sorgt Claudia Schiffer mit einem „natürlichen“ Look für Furore.
Article suivant
Mit 65 Jahren strahlt dieser „Dirty Dancing“-Star am Strand.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 65 Jahren strahlt dieser „Dirty Dancing“-Star am Strand.

Jennifer Grey bezaubert weiterhin mit ihrer Natürlichkeit und Energie. Die unvergessliche Baby Houseman aus dem Kultfilm Dirty Dancing...

„So schön wie eh und je“: Mit 55 Jahren sorgt Claudia Schiffer mit einem „natürlichen“ Look für Furore.

Claudia Schiffer, das ehemalige Laufsteg-Idol der 90er-Jahre, fasziniert weiterhin. Ihre aktuellen Fotos in den sozialen Medien bestechen durch...

Die erfolgreiche Sängerin, die Ziel von Bedrohungen geworden ist, ergreift „strenge Maßnahmen“.

Die südkoreanische K-Pop-Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin IU (Lee Ji-eun) sieht sich seit mehreren Monaten einer Welle von Online-Belästigungen...

Im Rampenlicht zeigten Katy Perry und Justin Trudeau ein wunderbares Zusammenspiel.

Die amerikanische Sängerin und Songwriterin Katy Perry und der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau stehen im Rampenlicht und...

In Paris feiert Paris Hilton Haute Couture in einem berührenden Video

Während ihres Aufenthalts in Paris stellte Paris Hilton ihr Bild für eine neue Modekampagne zur Verfügung, die der...

Am Meer sorgt Elizabeth Hurley mit einem Strandlook für Aufsehen.

Elizabeth Hurley, die Schauspielerin, die durch den Film „Austin Powers“ bekannt wurde, teilte kürzlich ein Foto auf Instagram,...

© 2025 The Body Optimist