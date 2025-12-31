Search here...

Beyoncé wird Milliardärin und bricht einen neuen Musikrekord.

Naila T.
Die amerikanische Singer-Songwriterin Beyoncé ist nach Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen und Rihanna die fünfte Musikerin, die Milliardärin geworden ist. Dieser Erfolg basiert auf außergewöhnlichen Bühnenauftritten und einem wahrhaft herausragenden musikalischen Werk.

Rekordverdächtige Tourneen

Ihre „Cowboy Carter Tour“ von 2025 hat bereits über 400 Millionen Dollar Umsatz generiert und ist damit die umsatzstärkste Tournee des Jahres für eine Solokünstlerin. Im Vorjahr hatte „Renaissance“ bereits 600 Millionen Dollar eingespielt und Beyoncé damit endgültig als unangefochtene Königin der Weltbühne etabliert.

Ein Musikkatalog bildete den Kern seines Vermögens.

Ihr Vermögen stammt größtenteils aus den vollständigen Rechten an ihren Masteraufnahmen und aus Musik-Tantiemen. Diese solide Basis wird durch ihre anderen Unternehmungen, wie ihre Marke Ivy Park und ihre Parfümlinie, weiter gestärkt. Forbes zählt sie zu den drei bestbezahlten Musikerinnen der Welt.

Eine Grammy-Königin, gefeiert und einflussreich

Mit 35 Grammy Awards, darunter dem für das Album des Jahres 2025, kann Beyoncé die beeindruckendste Liste an Auszeichnungen ihrer Generation vorweisen. Sie wird voraussichtlich im Mai die Met Gala mitvorsitzen und gilt als eine der führenden Persönlichkeiten in Musik und Kultur.

Eine Pionierin für weibliche und schwarze Musik

Als erste schwarze Frau, die in der Musikindustrie einen solchen Reichtum erlangte, verkörpert Beyoncé eine beispielhafte Erfolgsgeschichte: absolute künstlerische Kontrolle, eine scharfsinnige strategische Vision und globaler kultureller Einfluss. Ihr Werdegang beweist, dass die Kombination aus Talent, Unabhängigkeit und Ehrgeiz den Aufbau eines dauerhaften Imperiums ermöglicht.

Über die finanzielle Symbolik hinaus etabliert Beyoncés Eintritt in den exklusiven Kreis der milliardenschweren Musiker ein neues Modell in der Musikindustrie: das einer Künstlerin, die ihr Werk, ihr Image und ihr Schicksal selbst bestimmt. Indem sie die Regeln des globalen Erfolgs neu definiert, ebnet sie den Weg für zukünftige Generationen.

Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
