„Ich bin nicht schwanger“: Heidi Klum spricht über ihre gewichtsbedingte Gewichtszunahme in den Wechseljahren.

Léa Michel
heidiklum / Instagram

Heidi Klum, die das Rampenlicht und die roten Teppiche gewohnt ist, löste nach ihrem auffälligen Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 eine Welle von Spekulationen aus. Angesichts von Schwangerschaftsgerüchten sprach das deutsche Model und die Moderatorin in ihrer neuen Dokuserie „On & Off the Catwalk“ offen darüber und erklärte, ihre Gewichtszunahme sei schlichtweg auf die Wechseljahre zurückzuführen – ein Thema, das in der Modelwelt immer noch viel zu oft tabuisiert wird.

Eine offene Antwort auf die Gerüchte

Bei der Eröffnungszeremonie der 82. Filmfestspiele von Venedig sorgte Heidi Klum in einem roségoldenen Korsettkleid für Furore. Schnell bemerkten einige Beobachter eine leichte Veränderung ihrer Figur, was eine Flut von Kommentaren in den sozialen Medien auslöste. Angesichts dieser Spekulationen sah sich der Star genötigt, die Situation aufzuklären: „Viele sagen, ich sei zu dick, zu dünn oder schwanger … aber ich bin nicht schwanger. Ich habe einfach etwas mehr Kurven. Es sind die Wechseljahre“, verriet sie offen in ihrer Sendung, die auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt wurde.

In „On & Off the Catwalk“ erkundet Heidi Klum die inneren Abläufe ihres Berufslebens und thematisiert authentisch die physischen und emotionalen Veränderungen, die mit dieser Lebensphase einhergehen.

Menopause: eine Realität, die noch immer unzureichend verstanden wird

Heidi Klums Aussage verdeutlicht ein Phänomen, das viele Frauen um die Fünfzig erleben. Laut der Mayo Clinic führt die Menopause häufig zu einer Gewichtszunahme von etwa 0,7 Kilogramm pro Jahr, vor allem aufgrund des sinkenden Östrogenspiegels. Diese hormonelle Umstellung begünstigt die Fetteinlagerung am Bauch auf Kosten von Hüften und Oberschenkeln.

Ernährungscoach Rosana Parra weist darauf hin, dass diese Veränderung oft durch Stress und Schlafmangel verstärkt wird, was den Cortisol- und Insulinspiegel erhöht und somit die Gewichtsabnahme erschwert.

Eine Botschaft der Befreiung für Frauen

Indem Heidi Klum offen über die Auswirkungen der Wechseljahre spricht, trägt sie zu einer notwendigen Normalisierung des alternden weiblichen Körpers bei, insbesondere in einer Branche, die von Perfektion besessen ist. Ihre Botschaft ist Teil des umfassenderen Wunsches, Schönheit neu zu definieren – durch die Akzeptanz aller Körperformen, aller Altersgruppen und aller natürlichen körperlichen Veränderungen.

Heidi Klum entspricht keineswegs dem stereotypischen Bild eines Supermodels, sondern steht voll und ganz zu der Frau, die sie wird. Indem sie ihre Erfahrungen teilt, bietet sie einen authentischen Einblick in die biologischen und emotionalen Realitäten der Wechseljahre. Ihre Botschaft ist ein bewegender Aufruf zu Toleranz und Freundlichkeit – sich selbst und anderen gegenüber.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
