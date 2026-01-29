Dakota Johnson sorgte bei der Pariser Fashion Week mit einem „hosenlosen“ Look für Aufsehen.

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Model Dakota Johnson interpretierte den Bohème-Maximalismus der 1970er-Jahre neu, indem sie bei der Valentino Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 Show in Paris ohne Hose erschien. Zusammen mit Lily Allen posierte sie in einer Federjacke und einer transparenten Strumpfhose und zog überall die Blicke auf sich.

Eine extravagante Hommage

Für die erste posthume Show des Gründers Valentino Garavani wählte Dakota am 28. Januar eine Bluse mit Leopardenmuster und verspielter Schleife sowie eine metallisch-braune Jacke mit gepolsterten Schultern und einem voluminösen Federbesatz. Dazu trug sie kurze schwarze und cremefarbene Spitzen-Shorts und eine transparente, rostfarbene Spitzenstrumpfhose.

Ikonische Details mit einem Y2K-Twist

Die Schauspielerin aus „Materialists“ ließ Valentinos unverkennbaren Stil wieder aufleben: schwarze Lederpumps mit Nietenbesatz, ein Laufsteg-Bestseller für 2026, inspiriert von „Der Teufel trägt Prada 2“. Mit glattem Haar und Pony, pfirsichfarbenem Make-up auf Wangen, Lippen und Lidern sowie einer taupefarbenen Cat-Eye-Sonnenbrille, die sie lässig auf dem Dach trug, vereinte sie gekonnt Kühnheit und Eleganz. Eine glitzernde, limettengrüne Geldbörse setzte den letzten Farbakzent.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von ღ☆ Dakota Johnson Fan ღ☆ (@dakotajohnsonlightly)

Maximalismus in der Stadt der Lichter

Dieser Look ohne Hose verkörpert Dakotas maximalistischen Eklektizismus: voluminöse Schnitte, Federn, Animalprints und hochgeschnittene, nudefarbene Strümpfe. Er zelebriert das Erbe von Valentino – kokett, rockig, luxuriös – und beweist, dass Paris nach wie vor der ultimative Spielplatz für mutige Fashionistas ist.

Dakota Johnson macht die Fashion Week so zu einem persönlichen Manifest: Sie wagt es, ohne Hose auszukommen, Federn zu tragen und bei Valentino den Y2K-Trend zu zelebrieren. Ihr „verstärkter Bohème“-Stil ehrt eine verstorbene Ikone und gibt gleichzeitig die Codes für 2026 vor, wo Kühnheit auf zeitlose Eleganz trifft.