Ein gewagtes Foto der 58-jährigen Schauspielerin Nicole Kidman sorgt im Internet für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@nicolekidman/Instagram

Nicole Kidman erregt weiterhin weit über ihre Filmrollen hinaus Aufmerksamkeit. Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin, Sängerin und Regisseurin sorgte kürzlich online für Aufsehen mit einem als „gewagt“ empfundenen Fotoshooting. Das Bild, das in den sozialen Medien geteilt und von mehreren Medien aufgegriffen wurde, löste zahlreiche Kommentare aus. Einige lobten das Selbstbewusstsein der Schauspielerin, andere warfen grundsätzliche Fragen zum Thema Alter in der Unterhaltungsbranche auf.

Ein viel diskutiertes Fotoshooting

Auf dem Foto trägt Nicole Kidman Strümpfe und Strumpfhose in einem eleganten Ambiente, das eine schicke und zugleich selbstbewusste Ästhetik ausstrahlt. Die Veröffentlichung des Bildes löste online umgehend Reaktionen aus. Viele Internetnutzer lobten „den Mut der Schauspielerin und ihre Entscheidung, mit 58 Jahren so selbstbewusst zu ihrem Aussehen zu stehen“. Andere Kommentare wiesen darauf hin, dass „solche Fotos immer noch selten mit Schauspielerinnen über 50 in Verbindung gebracht werden“, was die große Resonanz erklärt.

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Eine Karriere, die von „kühnen“ Entscheidungen geprägt ist

Seit Jahrzehnten zählt Nicole Kidman zu den führenden Persönlichkeiten des internationalen Kinos. Die Schauspielerin hat mit zahlreichen renommierten Regisseuren zusammengearbeitet, darunter Jane Campion, Gus Van Sant, Alejandro Amenábar und Park Chan-wook. Ihre Filmografie umfasst verschiedene Genres, vom Independent-Kino bis hin zu großen Hollywood-Produktionen.

Im Jahr 2003 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „The Hours“, in der sie die Schriftstellerin Virginia Woolf verkörperte. Im Laufe der Zeit hat sie sich auch eine beachtliche Fernsehkarriere aufgebaut, insbesondere mit den Serien „Big Little Lies“ und „The Undoing“.

Reaktionen der Unterstützung innerhalb der Branche

Das Fotoshooting stieß auch in der Filmbranche auf positive Resonanz. Mehrere Prominente bekundeten ihre Unterstützung für die Schauspielerin in den sozialen Medien. So teilte beispielsweise Schauspielerin Jamie Lee Curtis das Bild und lobte das Selbstbewusstsein ihrer Kollegin.

Diese Reaktion verdeutlicht die Solidarität unter Schauspielerinnen angesichts altersbedingter Kritik in der Unterhaltungsbranche. Viele Internetnutzer lobten zudem Nicole Kidmans anhaltend selbstbewusste Präsenz in den Medien und der Kunst.

Eine immer wiederkehrende Debatte über Altersdiskriminierung in Hollywood

Die Reaktionen auf dieses Bild sind Teil einer breiteren Diskussion über Altersdiskriminierung in der Filmbranche. Viele Schauspielerinnen haben über die Schwierigkeiten berichtet, mit denen sie im Laufe ihrer Karriere bei der Besetzung bestimmter Rollen konfrontiert werden. Verschiedene Organisationen und Studien haben zudem hervorgehoben, dass Frauenrollen mit zunehmendem Alter, insbesondere ab vierzig, seltener werden. Vor diesem Hintergrund versuchen einige Persönlichkeiten der Filmbranche, diese Normen in Frage zu stellen, indem sie weiterhin eine prominente Position in den Medien und der Kunstwelt einnehmen.

Mit diesem viel diskutierten Fotoshooting festigt Nicole Kidman ihre Position in der Filmbranche und beteiligt sich, ob bewusst oder unbewusst, an einer breiteren Diskussion über Alter, Sichtbarkeit und die Repräsentation von Frauen in Hollywood.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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