Zendaya lässt eines von Carrie Bradshaws kultigsten Kleidern wieder aufleben und sorgt damit für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Model Zendaya, oft in Begleitung ihres Stylisten Law Roach, hat eine Vorliebe dafür, historisch bedeutsame Modestücke wiederzubeleben. Bei den Essence Black Women in Hollywood Awards zog sie erneut alle Blicke auf sich, indem sie ein Vintage-Kleid trug, das durch die Figur Carrie Bradshaw Kultstatus erlangte.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei einer Hollywood-Veranstaltung

Die Essence Black Women in Hollywood Awards, die jährlich in Los Angeles stattfinden, würdigen die Leistungen und Beiträge schwarzer Frauen in der Film- und Fernsehbranche. Zur diesjährigen Zeremonie erschien Zendaya in einem drapierten weißen Minikleid mit einem einzelnen Träger, der mit einer großen, dreidimensionalen Blume verziert war. Das Kleid bestach durch seine skulpturalen Details, darunter eine 3D-Blume an der Schulter, von der goldene Federn herabflossen. Sie rundete ihren Look mit weißen Christian Louboutin Pumps und dezentem Schmuck ab.

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Ein Kleid, das mit Carrie Bradshaw in Verbindung gebracht wird

Dieses Kleid ist Mode- und Popkulturfans bestens bekannt. Eine ähnliche Version trug die von Sarah Jessica Parker gespielte Figur Carrie Bradshaw in einem Film, der auf der berühmten Serie über das Leben von vier Freundinnen in New York basiert. In einer ikonischen Eröffnungsszene erscheint Carrie Bradshaw in einem kurzen Kleid mit einer großen Blume auf der Schulter. Dieses Outfit zählt seither zu den unvergesslichsten Looks der Figur. Indem Zendaya sich für dieses Kleid entschied, hat sie einen ikonischen Moment der Film- und Fernsehmode wieder ins Rampenlicht gerückt.

Eine Kreation, inspiriert von einem Whitney-Houston-Look

Die Geschichte dieses Kleides reicht noch weiter zurück. Ursprünglich war das Design von einem Kleid inspiriert, das die Sängerin Whitney Houston in den 1980er-Jahren bei einem Werbefotoshooting trug. Das von Eugene Alexander entworfene Kleid war mit goldenen Hibiskusblüten an der Schulter verziert und verkörperte den „spektakulären Chic“ jener Zeit. Jahre später kreierte die Kostümbildnerin Patricia Field eine überarbeitete Version für die Figur Carrie Bradshaw, indem sie das Kleid kürzte und eine einzelne Blüte als zentrales Element beibehielt.

Zendaya und ihre Vorliebe für Vintage

Zendaya und ihr Stylist Law Roach werden regelmäßig für ihre Vintage-Outfits auf dem roten Teppich gelobt. Das Duo greift gerne auf Kreationen aus den Archiven großer Modehäuser oder auf Stücke zurück, die mit bedeutenden Momenten der Modegeschichte verbunden sind. Dieser Ansatz rückt historische Silhouetten wieder ins Rampenlicht und zeigt, wie bestimmte Designs Jahrzehnte überdauern und dabei relevant bleiben können.

Zwischen Vintage-Erbe und zeitgenössischer Interpretation veranschaulicht dieser Auftritt einmal mehr, wie bestimmte Kreationen auch Jahrzehnte nach ihrem ersten Auftritt noch immer auf dem roten Teppich für Inspiration sorgen können.