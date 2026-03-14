„Es gibt kein Verfallsdatum“: Schauspielerin Ali Larter (50) reagiert auf Kritik

Fabienne Ba.
@alilarter/Instagram

In Hollywood ist das Alter von Schauspielerinnen immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Die amerikanische Schauspielerin, Model und Produzentin Ali Larter äußerte sich kürzlich dazu. Die 50-Jährige reagierte auf Kritik in den sozialen Medien an ihrer Rolle in der Serie „Landman“ und betonte, dass das Alter keinen Einfluss darauf haben sollte, wie Frauen auf der Leinwand dargestellt werden.

Reaktionen auf seine Rolle in der Serie "Landman"

Ali Larter spielt in der Serie „Landman“ mit, einer Produktion von Taylor Sheridan, die auf Paramount+ ausgestrahlt wird. Sie verkörpert Angela Norris, eine charismatische Figur. Nach der Ausstrahlung der Serie zeigten sich einige Social-Media-Nutzer überrascht darüber, dass eine Frau über 50 in einem fiktionalen Werk als attraktiv dargestellt wird. Auf diese Reaktion angesprochen, erklärte die Schauspielerin in einem Interview, sie könne sie nicht nachvollziehen. „Attraktivität kennt kein Verfallsdatum“, sagte sie.

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Eine Reaktion auf altersbezogene Stereotypen

In ihren Stellungnahmen erklärt Ali Larter, dass diese Reaktion „immer noch hartnäckige Vorstellungen in der Unterhaltungsbranche widerspiegelt“. Ihrer Meinung nach müsse sich die Wahrnehmung ändern, dass der Charme oder die Sichtbarkeit einer Frau vom Alter abhänge. Sie betonte außerdem: „Ich finde es seltsam, dass manche Leute schockiert sind, dass eine Frau in ihren Vierzigern oder Fünfzigern als attraktiv gelten kann.“

Eine Karriere, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt.

Ali Larter begann ihre Karriere in den 1990er-Jahren zunächst als Model, bevor sie zum Film und Fernsehen wechselte. Sie erlangte Bekanntheit durch mehrere populäre Filme wie „Final Destination“ und „Resident Evil“ und spielte in den 2000er-Jahren auch in der Serie „Heroes“ mit. Im Laufe der Jahre wirkte sie weiterhin in verschiedenen Produktionen mit und baute ihre Aktivitäten in der Unterhaltungsbranche stetig aus.

Eine immer wiederkehrende Debatte in Hollywood

Das Thema des Alters von Schauspielerinnen ist in Hollywood leider immer wieder aktuell. Mehrere Studien belegen, dass Frauenrollen mit zunehmendem Alter, insbesondere ab vierzig, seltener werden. Einige Schauspielerinnen und Regisseurinnen fordern daher eine vielfältigere Darstellung von Frauen auf der Leinwand – unabhängig vom Alter. Ali Larters Aussagen sind Teil dieser breiteren Diskussion über die Rolle der Frau in der Film- und Fernsehbranche.

Als Reaktion auf Kritik an ihrem Alter bekräftigte Ali Larter, dass die Darstellung von Frauen im Film nicht durch Stereotype eingeschränkt werden dürfe. Mit 50 Jahren unterstreicht sie ihren Wunsch, weiterhin „vielfältige Charaktere zu verkörpern“ und betont, dass „Charme und Sichtbarkeit nicht an ein Verfallsdatum gebunden sein sollten“.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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