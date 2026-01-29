Search here...

Dieses Model, das im Verdacht steht, sich einer Schönheitsoperation unterzogen zu haben, reagiert entschieden.

Léa Michel
Amelia Gray, Model und Tochter der amerikanischen Schauspielerin Lisa Rinna, sah sich kürzlich auf Instagram mit Vorwürfen eines Schönheitschirurgen konfrontiert, sich mehreren plastischen Operationen unterzogen zu haben. Sie wehrte sich entschieden und verteidigte ihre Ehrlichkeit in Bezug auf ihre körperlichen Entscheidungen.

Gerüchte, die durch einen viralen Beitrag angeheizt wurden

Am 28. Januar 2026 veröffentlichte die Content-Creatorin Molly Bailey eine Bilderserie mit Vorher-Nachher-Fotos von Amelia Gray und warf ihr vor, sich vor ihrem 25. Lebensjahr Wangen- und Lippenfiller, eine Fettabsaugung im Wangenbereich, eine Nasenkorrektur, Kieferfiller und Botox-Injektionen unterzogen zu haben. Bailey parodierte damit ihre Rolle in „The Beauty“, Ryan Murphys satirischer Serie über unrealistische Schönheitsideale, in der Amelia Gray jegliche Filler-Behandlungen bestreitet. Amelia Gray kommentierte: „Na, Schwester, du verbreitest Fake News über Frauen, hör auf damit! Frauen müssen zusammenhalten.“

Eine ehrliche und bestimmte Antwort

Amelia Gray stellte klar, dass sie SkinVive (Hyaluronsäure für die Wangenhaut, ohne dauerhaften Filler-Effekt) und keine herkömmlichen Lippenfüller verwendet habe: „Ich habe ganz klar gesagt, was ich mir in die Lippen spritzen lasse …“ Angesichts der Lügenvorwürfe gab sie eine Nasenkorrektur zu und schilderte ihre Vorgeschichte, die sie gegenüber Variety erläuterte: Mit 16 Jahren wurde ihr die Brust verkleinert, um eine Sepsis nach einem Piercing zu verhindern. Darauf folgten Implantatversagen, die eine Notfallrekonstruktion erforderlich machten. Amelia Gray erklärte, sie bedauere, sich von einem älteren Ex-Freund beeinflussen lassen zu haben, wies die unbegründeten Spekulationen aber zurück.

Das Paradoxon der Schönheitsstandards

Dieser Konflikt verdeutlicht die Doppelmoral, der Models ausgesetzt sind: Sie werden kritisiert, wenn sie sich Schönheitsoperationen unterziehen, und misstrauisch beäugt, wenn nicht. Amelia Gray stellt in ihrer Rolle in „The Beauty“ diese schädlichen Normen direkt infrage und plädiert gleichzeitig für die Solidarität unter Frauen gegen vorschnelle Urteile. Ihr Eingreifen erinnert an das der amerikanischen Schauspielerin und Regisseurin Brittany Snow, die kürzlich in einem ähnlichen Fall eine Schönheitsoperation abstritt.

Amelia Gray wandelt die Angriffe somit in ein Plädoyer für Authentizität um und weigert sich, ihren Körper zu einem „spekulativen Schlachtfeld“ werden zu lassen. Ihre entschiedene Antwort – eine Mischung aus medizinischer Ehrlichkeit und einem Aufruf zur Solidarität unter Frauen – fordert uns auf, unsere Sichtweise auf das Aussehen von Frauen im Zeitalter der sozialen Medien zu überdenken.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Dakota Johnson sorgte bei der Pariser Fashion Week mit einem „hosenlosen“ Look für Aufsehen.

