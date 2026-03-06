Mit 60 Jahren überrascht Brooke Shields mit einem Boheme-Look

Anaëlle G.
@brookeshields/Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Model Brooke Shields begeisterte in der ersten Reihe der Chloé-Show bei ihrer ersten Pariser Fashion Week des Jahres. Die „Pretty Baby“-Ikone avancierte zum Inbegriff des „Chloé-Girls“ und sorgte mit ihrem stylischen Wechsel zum urbanen Bohème-Look für Furore.

Bohemian Chic

Für die Prêt-à-porter-Show Herbst/Winter 2026/2027 trug Brooke Shields einen der charakteristischen, locker fallenden Capes des Hauses, kombiniert mit einem plissierten Schleifenrock. Dieses Duo im Bohème-Stil bildete einen starken Kontrast zu ihrem zeitlosen, klassischen Stil und vereinte die für das Haus typischen leichten Stoffe und luftigen Volumen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Brooke Shields (@brookeshields)

Im Zentrum der ersten Reihe

Brooke Shields saß in der ersten Reihe neben Olivia Rodrigo und Oprah Winfrey und strahlte Selbstbewusstsein aus. Mit 60 Jahren verkörpert sie die moderne Frau: freigeistig, kultiviert und mit natürlicher Eleganz, die Volumen und Struktur ihrer Figur unterstreicht.

Eine gewagte, stilvolle Wendung

Weit entfernt von den geradlinigen Kleidern, die sie sonst bevorzugt, markiert dieser Bohème-Look eine gewagte Neuorientierung. Übergroßer Cape, strukturierter Rock, welliges Haar: Brooke Shields beweist, dass man in jedem Alter seine Garderobe mit Stil neu erfinden kann – ganz im Sinne der mühelosen DNA von Chloé.

Mit ihrem Cape von Chloé im Bohème-Stil legte Brooke Shields einen meisterhaften Pariser Auftritt hin. Mit 60 Jahren definierte sie das sogenannte „Chloé-Girl“ für die reife Generation neu und erinnerte uns daran, dass wahrer Stil aus Selbstbewusstsein – und ein bisschen Nähgeschick – entsteht!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
Article précédent
Sängerin Rosalía gibt eine unerwartete Aussage über ihren Männertyp ab.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sängerin Rosalía gibt eine unerwartete Aussage über ihren Männertyp ab.

Während eines Spotify-Interviews in Buenos Aires ließ die spanische Singer-Songwriterin, Musikerin, Produzentin und Schauspielerin Rosalía eine Bombe platzen,...

Die Eleganz dieses britischen Modells ist in Paris faszinierend.

Das britische Model und die Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley begeistert ihre Instagram-Follower aus der französischen Hauptstadt. Ihre Fotostrecke, schlicht...

Dieser Formel-1-Fahrer teilt Bilder seiner Hochzeit und berührt damit seine Fans.

Ferrari-Star Charles Leclerc hat Details seiner „geheimen“ standesamtlichen Hochzeit mit Alexandra Saint Mleux enthüllt und damit Millionen von...

„Ich fühle mich glücklich“: Dieses Topmodel teilt ihren Alltag als Mutter.

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen, das lange Zeit mit Laufstegen und internationalen Kampagnen in Verbindung gebracht wurde, spricht...

Mit „Disco-Locken“ überrascht Jessica Alba in einem Kleid im Stil der 1970er Jahre.

Jessica Alba feiert ein triumphales Comeback im Retro-Stil mit einer Instagram-Fotoserie, die an die Siebzigerjahre erinnert. Weit entfernt...

„Katzen sind keine freundlichen Tiere“: Die Äußerungen dieses Sängers lösen Kontroversen aus.

Die amerikanische Rapperin Doechii löste kürzlich auf Threads einen Sturm der Entrüstung aus, indem sie unverblümt behauptete, Katzen...