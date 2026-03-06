Mit 60 Jahren überrascht Brooke Shields mit einem Boheme-Look

Die amerikanische Schauspielerin und Model Brooke Shields begeisterte in der ersten Reihe der Chloé-Show bei ihrer ersten Pariser Fashion Week des Jahres. Die „Pretty Baby“-Ikone avancierte zum Inbegriff des „Chloé-Girls“ und sorgte mit ihrem stylischen Wechsel zum urbanen Bohème-Look für Furore.

Bohemian Chic

Für die Prêt-à-porter-Show Herbst/Winter 2026/2027 trug Brooke Shields einen der charakteristischen, locker fallenden Capes des Hauses, kombiniert mit einem plissierten Schleifenrock. Dieses Duo im Bohème-Stil bildete einen starken Kontrast zu ihrem zeitlosen, klassischen Stil und vereinte die für das Haus typischen leichten Stoffe und luftigen Volumen.

Im Zentrum der ersten Reihe

Brooke Shields saß in der ersten Reihe neben Olivia Rodrigo und Oprah Winfrey und strahlte Selbstbewusstsein aus. Mit 60 Jahren verkörpert sie die moderne Frau: freigeistig, kultiviert und mit natürlicher Eleganz, die Volumen und Struktur ihrer Figur unterstreicht.

Eine gewagte, stilvolle Wendung

Weit entfernt von den geradlinigen Kleidern, die sie sonst bevorzugt, markiert dieser Bohème-Look eine gewagte Neuorientierung. Übergroßer Cape, strukturierter Rock, welliges Haar: Brooke Shields beweist, dass man in jedem Alter seine Garderobe mit Stil neu erfinden kann – ganz im Sinne der mühelosen DNA von Chloé.

Mit ihrem Cape von Chloé im Bohème-Stil legte Brooke Shields einen meisterhaften Pariser Auftritt hin. Mit 60 Jahren definierte sie das sogenannte „Chloé-Girl“ für die reife Generation neu und erinnerte uns daran, dass wahrer Stil aus Selbstbewusstsein – und ein bisschen Nähgeschick – entsteht!