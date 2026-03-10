Mehr als vierzig Jahre später lässt Madonna einen ihrer berühmtesten Looks wieder aufleben.

Manche Bilder prägen die Popkulturgeschichte nachhaltig. Dazu gehört auch das Brautkleid, das Madonna 1984 im Musikvideo zu „Like a Virgin“ trug. Über vierzig Jahre später greift die Sängerin diesen ikonischen Stil in einer neuen Modekampagne wieder auf und lässt damit einen der berühmtesten Looks ihrer Karriere wieder aufleben.

Eine Hommage an ein Outfit, das Kultstatus erreicht hat.

In einer aktuellen Werbekampagne des Modehauses Dolce & Gabbana ist Madonna in einer Reihe von Schwarz-Weiß-Bildern und -Videos zu sehen. Auf der Bühne, umgeben von Musikern, singt sie den italienischen Song „La Bambola“ von Patty Pravo aus dem Jahr 1968.

Für diesen Auftritt trug die Sängerin ein Outfit, das stark an die Ästhetik ihres Musikvideos zu „Like a Virgin“ erinnerte. Es wies mehrere charakteristische Elemente dieses mittlerweile ikonischen Stils auf: ein Spitzenkorsett, lange Handschuhe, Netzstrümpfe und einen Schleier. Das Ensemble wirkte wie ein neu interpretiertes Brautkleid und entsprach damit dem „provokativen“ Stil, der Madonnas Image in den 1980er-Jahren prägte.

Der Look des Musikvideos zu „Like a Virgin“, ein Schlüsselmoment der Popkultur

Das 1984 veröffentlichte Musikvideo zu „Like a Virgin“ trug maßgeblich dazu bei, Madonna als eine der wichtigsten Figuren des globalen Pop zu etablieren. In dem in Venedig gedrehten Video trägt die Sängerin ein weißes Brautkleid mit überraschenden Accessoires. Das Outfit vereint verschiedene Stilelemente: ein Spitzenkorsett, lange Handschuhe, auffälliger Schmuck und eine kreuzförmige Halskette. Dieser Stil sorgte damals für großes Aufsehen. Im selben Jahr griff Madonna diese Ästhetik bei ihrem legendären Auftritt bei den MTV Video Music Awards erneut auf – ein Moment, der in die Geschichte des Musikfernsehens eingegangen ist.

Eine moderne Neuinterpretation

In ihrer aktuellen Kampagne für Dolce & Gabbana greift Madonna nicht exakt auf das Original-Outfit zurück, sondern präsentiert eine moderne Interpretation. Das Spitzenkorsett wird mit Schnür-Minishorts und Accessoires kombiniert, die dem Original-Look ähneln, wie Handschuhe und Schleier. Das Ensemble bewahrt den Geist des Stils von 1984 und verleiht ihm gleichzeitig eine zeitgemäßere Ästhetik. Diese Art der Anspielung auf ihre Vergangenheit ist Teil von Madonnas künstlerischer Strategie, die regelmäßig die Wiederentdeckung bestimmter Schlüsselmomente ihrer Karriere beinhaltet.

Ein Stil, der Mode und Musik geprägt hat.

Der „Like a Virgin“-Look zählt bis heute zu Madonnas bekanntesten Stilen. Er symbolisiert eine Phase, in der sie einen persönlichen Stil entwickelte, der religiöse Accessoires mit Elementen der Punkmode verband. Diese Ästhetik prägte die Mode der 1980er-Jahre und trug maßgeblich zum öffentlichen Image der Künstlerin bei. Zahlreiche Prominente und Stylisten greifen weiterhin auf diesen Look zurück – ein Beweis für seinen anhaltenden Einfluss auf die Popkultur.

Mehr als vierzig Jahre nach der Veröffentlichung von „Like a Virgin“ spielt Madonna weiterhin mit den Symbolen, die ihr Image geprägt haben. Indem sie einen ihrer berühmtesten Looks in einer Modekampagne neu interpretiert, unterstreicht die Sängerin den anhaltenden Einfluss dieser Ära auf ihre Karriere. Die gelungene Verbindung von Nostalgie und moderner Neuinterpretation zeigt, wie zeitlos manche Bilder der Popkultur tatsächlich sind.