"Großartig": Mit 61 Jahren bezaubert dieses berühmte brasilianische Model am Strand.

Mit goldener Bräune und einem strahlenden Lächeln am Pool beweist Cristina Cordula, dass man sich in jedem Alter wohlfühlen kann – falls daran noch jemand gezweifelt hat. Die brasilianische Fernsehmoderatorin und Imageberaterin, die mittlerweile französische Staatsbürgerin ist, verkörpert eine gelassene Eleganz und echte Lebensfreude, fernab jeglicher Vorstellungen, die dem weiblichen Körper ein Verfallsdatum zuschreiben.

Soziale Medien haben die Welt erobert

Cristina Cordula teilte kürzlich auf Instagram eine Reihe von Fotos mit dem Titel „Zurück ins Jahr 2016“. Die Bilder zeigen sie am Strand und bei den Dreharbeiten zur damals beliebten M6-Sendung „Nouveau look pour une nouvelle vie“ (Neuer Look für ein neues Leben). Die Fotos lösten eine Flut von Reaktionen aus: „Wunderbar!“, „Natürliche Schönheit!“, „Du hast dich nicht verändert!“, „Totale Inspiration!“. Internetnutzer loben diese Frau, die sich weder für ihr Alter noch für ihre Bekanntheit entschuldigt und ihr Aussehen selbstbewusst präsentiert, ohne es zu verstecken.

Eine trotzige Geste gegen den vorherrschenden Altersdiskriminierung

Indem Cristina Cordula sich so präsentiert, stellt sie die Vorstellung infrage, man müsse ab einem gewissen Alter diskret sein oder sich verstecken. Ihr Bild wird zu einer kraftvollen Geste, einer stillen Botschaft an alle Frauen: Wir können uns weiterhin selbst lieben, uns ausdrücken und uns zeigen, ohne uns dem Diktat ewiger Jugend zu beugen. Für viele ist es der Beweis, dass wir uns Räume zurückerobern können, die wir für verloren hielten. Nicht der Körper an sich ist verstörend, sondern der Blick, der von unrealistischen Schönheitsidealen geprägt ist.

Was in Cristina Cordulas Fotos letztendlich zum Ausdruck kommt, ist nicht nur das Äußere, sondern die Erfahrung: die gelebten Jahre, die überwundenen Hürden, die getroffenen Entscheidungen. Sie erinnert uns daran, dass wahre Modernität im Jahr 2026 bedeutet, Frauen zu erlauben, mit ihrem Körper frei zu leben – mit 20, 40 oder 61 Jahren.