„Sie hat sich nicht verändert“: Mit 44 Jahren teilt Jessica Alba alte Fotos

Anaëlle G.
@jessicaalba/Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Unternehmerin Jessica Alba hat alte Fotos von sich aus dem Jahr 2016 gepostet und damit in den sozialen Medien eine Welle der Bewunderung ausgelöst.

Nostalgie garantiert: Die Snapchat-Ära in Bildern

Jessica Alba teilte auf Instagram einen wunderschönen Rückblick und präsentierte ikonische Fotos aus dem Jahr 2016 – dem Jahr der Snapchat-Filter, Boomerangs und Sepiatöne. Die Schauspielerin trägt einen für die Ära typischen Look: Skinny Jeans mit Stiefeln, Blumenkränze, Peace-Zeichen, markante Seitenscheitel und Wimpernverlängerungen.

Kostümpartys, unbeschwerte Nächte und die Leidenschaft für SoulCycle vervollständigen das Bild eines verspielten, aber dennoch durchdachten „goldenen Zeitalters“. Die Bildunterschrift, eine lebhafte Hommage an diese „sorgfältig geplanten, aber freien“ Momente, eroberte sofort Millionen von Fans: „Hey 2016 – Das Zeitalter der Snapchat-Filter, Boomerangs, Sepiatöne, nur ein Foto im Feed. Friedenszeichen und Blumenkränze. Skinny Jeans mit Stiefeln, Kostümpartys, unbeschwerte Nächte. Gelegentlich (aggressiver) Seitenscheitel, Wimpernverlängerungen. SoulCycle-Sucht. Ein goldenes Zeitalter für Verspieltheit, sorgfältige Planung und strategisches Denken in vollem Umfang – und Momente der Freiheit. Was für eine Zeit!“

Die Fans sind sich einig: „Sie hat sich nicht verändert.“

Die Reaktion war prompt und einhellig. Kommentare strömten herein und unterstrichen allesamt die scheinbare Zeitlosigkeit der Ikone aus „Sin City“ und „Fantastic Four“. „Sie hat sich nicht verändert!“ war der geflügelte Satz, tausendfach wiederholt. „Instinktiv wie vor zehn Jahren“, „Immer noch strahlend“, „Die Zeit hat keine Macht über sie.“

Jessica Alba, dreifache Mutter und erfolgreiche Unternehmerin mit ihrer Marke Honest Company, beweist einmal mehr ihre anhaltende Popularität. Diese Fotos, eine Mischung aus der Unbeschwertheit der 2010er-Jahre und natürlicher Eleganz, erinnern uns daran, warum sie nach wie vor eine so beliebte Persönlichkeit im Showbusiness ist.

Dieser Beitrag ist alles andere als unbedeutend: Im Jahr 2026, während sie in Hollywood und den sozialen Medien strahlt, wählt Jessica Alba die Nostalgie, um ihre eigene Entwicklung zu feiern. Fernab der heutigen Schönheitsideale fangen diese Bilder aus dem Jahr 2016 eine Authentizität ein, die berührt. Fans sehen in ihnen den Beweis zeitloser Schönheit und bestätigen ihren Status als ewiger Star.

Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
