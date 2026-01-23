Mit 44 Jahren präsentiert dieses brasilianische Model ihre Figur am Strand.

Das brasilianische Model und die Schauspielerin Alessandra Ambrosio postete kürzlich ein Foto auf Instagram, das sofort für Furore sorgte. Der ehemalige Victoria's Secret Engel strahlt an einem tropischen Strand, die Füße im türkisfarbenen Wasser, vor einem Horizont aus Bergen und Segelbooten.

Natürliche Eleganz

In einem safrangelben Outfit – Shorts und Bolero (einer kurzen Jacke/einer offenen Weste) – und mit einem Strohhut strahlt das brasilianische Model eine anmutige und gelassene Schönheit aus. Dieses Foto, das vermutlich in Brasilien aufgenommen wurde, spiegelt Alessandras Verbundenheit zu ihren Wurzeln sowie ihr Engagement für einen Lebensstil wider, der Sport, Wohlbefinden und innere Balance vereint.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Eine Welle der Online-Bewunderung

Der Beitrag erhielt innerhalb weniger Stunden Hunderttausende Likes und eine Flut von Lob. Internetnutzer feierten einhellig ihre zeitlose Ausstrahlung: „Du bist eine Göttin, zeitlos!“ , „Mit 44 bist du inspirierender denn je“, „Einfach traumhaft am Strand!“ Zwischen Herz- und Flammen-Emojis und bewundernden Nachrichten war die Unterstützung überwältigend.

Als Botschafterin für Wellness-Marken und Mitbegründerin ihrer eigenen Bademodenlinie inspiriert Alessandra Ambrosio weit über den Laufsteg hinaus. Diese Strandfotos sind Teil einer beständigen Entwicklung: Sie zeigen eine Frau, die mit Gelassenheit durch die Jahre geht – eine Authentizität, die ihre Fans immer wieder feiern.