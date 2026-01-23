Leder von Kopf bis Fuß: Kim Kardashian setzt mit 45 Jahren neue Maßstäbe.

Zum achten Geburtstag ihrer Tochter Chicago wählte Kim Kardashian einen auffälligen Look: ein figurbetontes braunes Lederkleid kombiniert mit einem übergroßen, gegürteten schwarzen Mantel. Ein Kontrast zwischen winterlicher Schlichtheit und selbstbewusstem Stil.

Ein Stil, der sich nicht entschuldigt

Die Gründerin der Marke SKIMS wählte ein Outfit, das Selbstbewusstsein ausstrahlte und sich deutlich von der von Müttern bei Familienfeiern erwarteten Zurückhaltung unterschied. Mit einem tiefen Ausschnitt, einem figurbetonten Kleid und einer selbstbewussten Haltung blieb Kim ihrem Stil treu, ungeachtet der Umstände. Sie bewies, dass man auch als Mutter selbstbewusst und souverän in der Öffentlichkeit auftreten kann – falls daran noch Zweifel bestanden hatten.

Online-Kritik, eine stille Antwort

Wie so oft überschwemmten Kommentare die sozialen Medien: Von Spott über ihre Figur bis hin zu Vorwürfen, sie wolle „die Aufmerksamkeit auf sich ziehen“, sah sich Kim sexistischen und erniedrigenden Bemerkungen ausgesetzt. Sie reagierte nicht; ihre Haltung sprach Bände: Sie lebte weiterhin nach ihren eigenen Regeln, ohne sich rechtfertigen zu müssen.

Leder, seine visuelle Signatur

Seit Jahren ist Leder ein zentrales Element in Kim Kardashians Garderobe. Catsuits, Trenchcoats, monochrome Ensembles … sie präsentiert dieses Material in all seinen Variationen und strebt dabei stets nach visueller Stimmigkeit. Mit dieser Wahl etabliert sie eine kraftvolle, raffinierte und sofort wiedererkennbare Ästhetik.

Das Bild einer modernen Mutter

Abgesehen vom Stil zeigen die veröffentlichten Fotos eine aufmerksame und präsente Frau: eine enge Bindung zu ihrer Tochter, eine gemeinsame Maniküre, zärtliche Momente am Flughafen… Kim bricht mit Stereotypen, indem sie eine „doppelte Seite“ zeigt: die einer hingebungsvollen Mutter und die einer Frau, die sich frei entfalten kann. Sie weigert sich, dem einengenden Bild der sanften und bescheidenen Mutter zu entsprechen.

In einer Zeit, in der Schönheitsideale und altersbedingte Erwartungen weiterhin allgegenwärtig sind, setzt Kim Kardashians selbstbewusster und strukturierter Look ein Statement. Er erinnert daran, dass Frauen das Recht haben, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, ohne sich den Vorgaben von „zu viel“ oder „zu wenig“ beugen zu müssen.