Anya Taylor-Joy bezaubert in einem goldenen Kleid auf dem roten Teppich

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Anya Taylor-Joy, Jurymitglied beim 22. Internationalen Filmfestival von Marrakesch, bezauberte am zweiten Tag des Festivals das Publikum mit einem goldenen Dior-Kleid. Die maßgeschneiderte Kreation setzte ihre Figur auf dem marokkanischen roten Teppich perfekt in Szene.

Eine meisterhafte Kreation von Dior

Das goldfarbene Kleid mit seinen fließenden Falten und ohne Ärmel schmiegt sich perfekt an die Figur der Schauspielerin an. Am zweiten Tag des Festivals getragen, verlieh es ihren Bewegungen eine beinahe fließende Eleganz, während die floralen Verzierungen am Oberteil dem Gesamtbild einen Hauch von Zartheit und Raffinesse verliehen.

Glamourös-schickes Haar und Make-up

Anya Taylor-Joy trug einen eleganten, hochgesteckten Dutt, der ihre diamantenen Vogelflügel-Ohrringe perfekt in Szene setzte, während ihr dunkles Smokey-Eye-Make-up ihren magnetischen Blick betonte. Dieser glamouröse Look harmonierte wunderbar mit dem Glanz des Kleides und ließ sie im Blitzlichtgewitter wie eine antike Göttin wirken.

Im Zentrum der hochkarätigen Jury

Anya Taylor-Joy, Mitglied der Jury unter dem Vorsitz des südkoreanischen Regisseurs und Drehbuchautors Bong Joon-ho, neben der amerikanischen Schauspielerin Jenna Ortega und der französischen Regisseurin und Drehbuchautorin Julia Ducournau, beehrte das 22. Internationale Filmfestival von Marrakesch mit ihrer Anwesenheit. Ebenfalls geehrt wurden die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Jodie Foster sowie der mexikanische Regisseur, Drehbuchautor, Romanautor und Filmproduzent Guillermo del Toro. Ihr Auftritt unterstrich ihren Status als Mode- und Filmikone.

Mit ihrem umwerfenden Auftritt unterstreicht Anya Taylor-Joy einmal mehr ihren Einfluss auf die internationale Modewelt. Dank ihres makellosen Stils und ihrer prominenten Rolle in der Jury hat sich die Schauspielerin als eine der prägendsten Persönlichkeiten des diesjährigen Internationalen Filmfestivals von Marrakesch etabliert. Ihre Performance, eine Mischung aus Eleganz, Modernität und Charisma, wird zweifellos zu den Höhepunkten des diesjährigen roten Teppichs zählen.