Anlässlich ihres 28. Hochzeitstags teilte Cindy Crawford ein Foto, das ihre Fans berührte.

Das amerikanische Supermodel Cindy Crawford und ihr Ehemann, der amerikanische Geschäftsmann Rande Gerber, feiern fast 30 Jahre Ehe. Anlässlich ihres 28. Hochzeitstags teilte das Paar nostalgische Fotos auf Instagram, die ihre Follower sofort berührten.

Eine Publikation voller Nostalgie

Am 29. Mai, einem symbolträchtigen Datum, postete Cindy Crawford zwei Schwarz-Weiß-Fotos. Das erste, eine Erinnerung an ihre Hochzeit, zeigt sie beim gemeinsamen Anschneiden der Hochzeitstorte; das zweite, aktuellere Foto fängt das Paar bei einem gemeinsamen Abendessen ein, auf dem ein Dessert zum Jahrestag steht. „Von diesem Tag zum nächsten, im Nu“, schrieb Cindy Crawford zu den Fotos und fügte hinzu: „28 wunderschöne Jahre. Was für ein Privileg, mit dir verheiratet zu sein.“ Zahlreiche Prominente, darunter die amerikanische Journalistin Maria Shriver und die amerikanische Schauspielerin Lisa Rinna, gratulierten in den Kommentaren.

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Mit diesen liebevollen und nostalgischen Beiträgen erinnern uns Cindy Crawford und Rande Gerber daran, dass ihre Geschichte, die vor fast dreißig Jahren begann, nichts von ihrer Wärme verloren hat. Zwischen Kindheitserinnerungen und aktuellen Fotos vermittelt das Paar seinen Followern eine wunderschöne Lektion in beständiger Liebe, die auf Freundschaft und gegenseitigem Respekt beruht.