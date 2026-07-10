In Strandkleidung präsentiert die ehemalige Wrestlerin ihre Figur im Urlaub auf den Bahamas.

Anaëlle Gayon
@marysemizanin / Instagram

Die ehemalige kanadische Wrestlerin Maryse Mizanin, eine Ikone der WWE, teilte auf Instagram Fotos von ihrem Familienurlaub auf den Bahamas. Mit der idyllischen Kulisse und ihrem sommerlichen Look begeisterte sie ihre Follower.

Ein Traumurlaub auf den Bahamas

Inmitten einer idyllischen Umgebung ließ sich Maryse nieder. Sie gönnte sich einen Familienurlaub auf den Bahamas, genauer gesagt auf einer Sandbank im Exuma-Archipel. Ein Ort, der sie sichtlich faszinierte. „Wir haben schon viele wunderschöne Strände auf der ganzen Welt besucht, aber diese Sandbank in Exuma war etwas ganz Besonderes. Das Wasser war so klar, es wirkte unwirklich“, schrieb sie und beschrieb es als „einen der schönsten Orte“, die sie je gesehen hatte.

Ein sommerlicher, sonniger Look

Vor dieser traumhaften Kulisse wählte Maryse Mizanin ein Strandoutfit, das perfekt zur Atmosphäre passte. Entspannt und strahlend verkörperte sie einen unkomplizierten Sommerstil, der mit dem türkisfarbenen Wasser und dem weißen Sand, die sie umgaben, harmonierte. Eine sonnige Auszeit, die sie mit ihren Liebsten genoss und dabei pure Ruhe ausstrahlte.

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Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass diese Fotos schnell Reaktionen hervorriefen. In den Kommentaren überschütteten Internetnutzer sie mit Komplimenten. „Bahama Mama“, „Unsere Königin“ waren nur einige der vielen bewundernden Nachrichten an die Wrestlerin. Dies bestätigt Maryse Mizanins anhaltende Popularität, auch abseits des Wrestling-Rings.

Zwischen paradiesischer Umgebung und familiärem Glück genießt Maryse eine beneidenswerte und strahlende Sommerpause. Die gebürtige Montrealerin etablierte sich als erste „Doppel-Divas-Championesse“ und erreichte eine der längsten Regentschaften in der Geschichte dieser Division. Heute ist sie auch Managerin und lebt mit ihrem Ehemann, dem Wrestler The Miz, zusammen. Eine beeindruckende Karriere, die die Wrestling-Welt nachhaltig geprägt hat.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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