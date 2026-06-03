Im sechsten Monat schwanger, läuft dieses Model in Strandmode über den Laufsteg und überrascht die Internetnutzer.

Sollte man alles auf Eis legen, wenn man ein Baby erwartet? Katie Austin gab darauf ihre ganz eigene Antwort. Im sechsten Monat schwanger, lief das amerikanische Model am 30. Mai bei der Sports Illustrated Swimsuit Runway Show in Miami Beach stolz über den Laufsteg und präsentierte ihren Babybauch. Ein Auftritt, der einige Zuschauer überraschte.

Schwanger über den Laufsteg gehen? Eine Entscheidung, die sie voll und ganz befürwortet.

Bei dieser Veranstaltung im Rahmen der Miami Swim Week im W South Beach präsentierte Katie Austin auf dem Laufsteg ein grünes Strandoutfit, das ihre Schwangerschaft betonte. Die erfahrene Teilnehmerin – es war bereits ihr sechster Auftritt bei der Modenschau des berühmten amerikanischen Magazins – verriet, dass ihre Entscheidung ihr Umfeld überrascht habe. „Jedes Mal, wenn ich es verkünde, sind die Leute überrascht“, sagte sie dem People- Magazin. Und selbstbewusst fügte sie hinzu: „Das wird mich nicht aufhalten.“

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Eine Schwangerschaft voller Energie

Anstatt ihre Pläne zu behindern, scheint diese Schwangerschaft sie sogar zu beflügeln. Katie Austin sagt, sie spüre dieses Jahr „eine ganz andere Energie“ und sehe das Kind, das sie erwartet, als zusätzlichen Grund zum Stolz: „Meine kleine Tochter wird das schönste Accessoire sein, das ich je auf dem Laufsteg getragen habe“, verriet sie. Sie gibt jedoch zu, es in dieser Phase etwas ruhiger angehen zu lassen, da ihr Bauch wächst, obwohl sie sich nach wie vor in Bestform fühle. Außerdem räumt sie ein, mehr an ihrem Gang üben zu müssen, da sie sich nicht sicher sei, wie sich ihr wachsender Bauch auf ihre Haltung auswirken werde.

Die erste Mutterschaft

Diese freudige Nachricht folgt nur wenige Monate nach der Bekanntgabe ihrer ersten Schwangerschaft. Am 15. März verkündete Katie Austin, dass sie mit ihrem Ehemann Lane Armstrong, den sie im Mai 2024 heiraten wird, ein Kind erwartet. Um diesen Anlass zu feiern, teilte sie Fotos von einem Babybauch-Shooting am Strand, auf denen ihr Partner liebevoll ihren Bauch hält. Als Tochter von Denise Austin, einer Fitness-Ikone der 1980er und 1990er Jahre, ist Katie Austin seit ihrer Kindheit eng mit der Welt des Sports und des Wohlbefindens verbunden – sie lief sogar schon einmal gemeinsam mit ihrer Mutter über den Laufsteg.

Indem Katie Austin schwanger und selbstbewusst über den Laufsteg schritt, sendete sie eine positive Botschaft über Schwangerschaft und Selbstbewusstsein. Wo manche erwartet hatten, dass sie sich zurückziehen würde, entschied sie sich, ihrer Leidenschaft weiterhin nachzugehen – in ihrem eigenen Tempo.