Diese kurvige Sängerin sorgt mit einem Vintage-Strandoutfit für Furore.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Bebe Rexha albanisch-mazedonischer Abstammung teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos, die auf Mallorca aufgenommen wurden und auf denen sie ein Leoparden-Strandoutfit im Retro-Stil zeigten, das in den sozialen Medien sofort für Furore sorgte.

Ein zweiteiliger Strandanzug im Retro-Stil mit Leopardenmuster

Auf der spanischen Insel Mallorca postete Bebe Rexha eine Reihe von Bildern auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie bei strahlendem Sonnenschein an Deck eines roten Bootes posiert. Im Mittelpunkt der Fotos steht zweifellos ihr Strandoutfit: ein Ensemble im Leopardenmuster mit einem betonten Vintage-Schnitt.

Das Oberteil in klassischer Triangel-Silhouette ist mit hellrosa abgesetzt und wird von dünnen, farblich passenden Trägern gehalten. Das Unterteil mit seitlichen Bindebändern greift die Farbharmonie auf. Der Animal-Print, kombiniert mit rosa Akzenten, erinnert an Vintage-Pin-ups und Strandmode der 1950er-Jahre. Dieser Stil spiegelt Bebe Rexhas Vorliebe für ikonische Modereferenzen wider.

Eine charakteristische „Dirty Blonde“-Kappe

Besonders auffällig ist die Kappe der Sängerin. Bebe Rexha trägt eine schwarze Trucker-Cap mit dem Logo ihres neuen Albums „Dirty Blonde“, das in pinkfarbener Schrift und mit besonders funkelnden Strasssteinen verziert ist. Ein clever integrierter Marketing-Gag im sommerlichen Look: Die Kappe ist gleichzeitig modisches Accessoire und verweist direkt auf ihre aktuelle Musikveröffentlichung.

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Eine Sängerin, die ihre Figur voll und ganz akzeptiert

Abgesehen vom Look ist dieser Post Teil eines umfassenderen Ansatzes von Bebe Rexha: Sie möchte ihre Figur in einer Branche, in der kurvige und Plus-Size-Körper lange Zeit marginalisiert wurden, öffentlich und selbstbewusst präsentieren. In den letzten Jahren hat sich die Sängerin zu einer der aktivsten Stimmen im Kampf gegen ein negatives Körperbild in der Popmusik entwickelt. Indem sie unbefangen Fotos von sich in Strandkleidung teilt, trägt Bebe Rexha zur Diversifizierung der aktuellen Mode- und Schönheitsideale bei.

Eine Welle enthusiastischer Reaktionen

Die Fotoserie löste auf Instagram eine Flut bewundernder Kommentare aus. „Die spanische Sonne steht dir fantastisch!“, rief eine Nutzerin begeistert. „Ich liebe die Dirty Blonde Kappe! Ich kann es kaum erwarten, meine zu bekommen“, schrieb ein anderer Fan. Eine dritte kreierte sogar einen Sommer-Slogan: „DBS = Dirty Blonde Summer activated“ und machte Bebe Rexhas Album damit zum absoluten Sommer-Slogan. Ein Beweis für die tiefe Zuneigung ihrer Community.

Mit ihrem Retro-inspirierten Leoparden-Zweiteiler, ihrer Kappe im Albumcover-Design und ihrem sonnengeküssten Teint liefert Bebe Rexha eine perfekt inszenierte Fotoserie. Sie beweist einmal mehr ihren Sinn für Stil und ihr Talent, einen einfachen Urlaubsmoment in einen viralen Post zu verwandeln.