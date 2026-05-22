In einem „Slipdress“ präsentiert sich Schauspielerin Emily Blunt minimalistisch.

Die britische Schauspielerin Emily Blunt sorgte bei einer Sondervorführung für einen besonders eindrucksvollen Auftritt. Sie präsentierte einen minimalistischen, aber dennoch subtil an die 90er-Jahre angelehnten Stil. Sie trug ein langes, elfenbeinfarbenes Slipkleid mit klarem Schnitt, das die Ästhetik der 90er-Jahre auf elegante und moderne Weise neu interpretierte.

Ein elfenbeinfarbenes Slipkleid mit fließendem Schnitt

Das Herzstück dieses Looks ist ein langes Maxikleid aus Satin in einem leuchtenden Elfenbeinton, perfekt für den Frühling. Das sorgfältig gearbeitete Oberteil besticht durch fließende Stoffbahnen, die die Silhouette formen, ohne sie einzuengen. Der seidenweiche Satin fällt bis zum Boden und geht dort in einen sanft plissierten Rock über, der sich an den Füßen ausbreitet. Diese raffinierte Konstruktion unterstreicht die Schönheit des Stoffes und die Präzision des Schnitts.

Vorne verleiht ein tiefer V-Ausschnitt der Silhouette eine romantische Note und erinnert an ein Slipdress. Zwei hauchdünne Spaghettiträger halten das Kleid zart über den Schultern. Diese beiden Elemente verleihen dem Outfit einen modernen Touch, ohne dabei das schlichte Design zu beeinträchtigen.

Emily Blunt besuchte gestern zusammen mit ihrer Schwester Felicity Blunt die Vorführung der zweiten Staffel von „Rivals“. pic.twitter.com/wDWZgu1w9Q — Emily Blunt Files 👽 (@emilybluntfiles) 19. Mai 2026

Zarte goldene Accessoires

Passend zu ihrem Outfit wählte Emily Blunt einen Lagenlook mit auffälligen goldenen Ketten, die sie über ihrem Dekolleté trug, und einem farblich abgestimmten Ring. Weiße Riemchensandalen rundeten das Ensemble ab und harmonierten perfekt mit dem elfenbeinfarbenen Ton des Kleides. Ihr Haar fiel in sanften, natürlichen Wellen und umrahmte ihr Gesicht, das mit einem strahlenden Make-up betont wurde.

Mit diesem Auftritt bestätigt Emily Blunt ihr Talent für klare, sorgfältig komponierte Silhouetten. Ein Beispiel für minimalistischen Stil, bei dem jedes Detail seinen perfekten Platz findet und zur harmonischen Gesamtwirkung beiträgt.