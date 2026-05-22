„Sie sieht seltsam aus“: Tilda Swintons Kostüm spaltet die Internetnutzer

Léa Michel
Extrait du film « A bigger Splash »

Der rote Teppich der Filmfestspiele von Cannes ist jedes Jahr ein Schaufenster für prachtvolle Roben und außergewöhnlichen Schmuck. In diesem Jahr brach die britische Schauspielerin und Produzentin Tilda Swinton mit der Tradition. Bei der Vorführung des Films „La Bola Negra“ im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) erschien sie in einem ungewöhnlichen blau-weißen Ensemble – weit entfernt von klassischen langen Kleidern.

Ein Erscheinungsbild, das gegen den Strich geht

Auf dem roten Teppich in Cannes, wo das lange schwarze Kleid mit dezentem Ausschnitt nach wie vor Standard ist, entschied sich Tilda Swinton für ein zweiteiliges Ensemble aus einem eleganten Oberteil und einer weit geschnittenen Hose. Auffällig war, dass sie weder Diamanten noch auffälligen Schmuck trug – eine Abkehr vom üblichen Dresscode der Croisette. Diese Wahl sticht in einer Welt hervor, in der protziger Luxus oft die Norm ist.

Ein blau-weißes Ensemble, inspiriert von japanischer Poesie

Das von Tilda Swinton getragene Ensemble stammt aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr 2026 eines renommierten französischen Modehauses. Sein besonderes Merkmal? Die Inspiration stammt direkt aus der japanischen Haiku-Dichtung. Der künstlerische Leiter des Hauses ließ sich von Versen inspirieren, die die flüchtige Schönheit eines Vogels kurz vor dem Abflug beschreiben. Der Vogel, Symbol für Freiheit und grenzenlose Möglichkeiten, prägte das gesamte Design des Kleidungsstücks. Der Farbverlauf von Blau zu Weiß, der das Oberteil des Ensembles ziert, illustriert diesen Flug auf poetische Weise – in einer Ästhetik, die gleichermaßen ätherisch und konzeptionell ist.

Ein samtiger Glanz, der an Federn erinnert

Was diese Kreation besonders auszeichnet, ist ihr seidenweicher Samtbezug, der optisch an Vogelgefieder erinnert. Diese subtile und raffinierte Materialwahl verleiht dem Stück eine fast greifbare Dimension und unterstreicht die für die Designerin so wichtige Metapher der Freiheit. Tilda Swinton rundete ihren Look mit grauen Pumps und einem Ring aus Gelbgold ab – eine zurückhaltende Wahl an Accessoires, die dem Schmuckstück die volle Aufmerksamkeit schenkt.

Ein Look, der die Internetnutzer spaltet

Dieser Auftritt stieß nicht überall auf Zustimmung. „Sie sieht seltsam aus“, kommentierten viele Internetnutzer. Andere hingegen lobten Tilda Swintons Mut und ihre künstlerische Konstanz, die ihr die Treue zu sich selbst ermöglichte. Einmal mehr verdeutlichen die Reaktionen im Internet, wie oft der Körper und das Aussehen von Frauen ungefragt beurteilt werden, obwohl es sich in erster Linie um persönliche Entscheidungen handelt, die nicht öffentlich bestätigt oder diskutiert werden sollten.

Mit diesem gewagten Outfit sorgte Tilda Swinton für einen der meistdiskutierten Modemomente des diesjährigen Filmfestivals von Cannes. Sie bewies damit, dass stilistische Kühnheit nach wie vor eine legitime Ausdrucksform ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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