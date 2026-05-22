In einem spektakulären Kleid überrascht Demi Moore mit einer neuen Frisur

Léa Michel
@demimoore / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Demi Moore setzte ihre Reihe hochkarätiger Auftritte bei den Filmfestspielen von Cannes am 21. Mai 2026 anlässlich der Vorführung des Films „La Bola Negra“ fort. Sie schritt in einem maßgeschneiderten ultramarinblauen Kleid eines führenden französischen Modehauses über den roten Teppich. Neben dem Kleid fiel vor allem ihre neue Frisur ins Auge: ein kürzerer Haarschnitt, der eine deutliche Stilveränderung markiert.

Ein spektakuläres blaues Kleid

Das Herzstück dieses Auftritts, das ultramarinblaue Kleid, zieht mit seiner intensiven Farbe und dem theatralischen Schnitt alle Blicke auf sich. Das trägerlose, figurbetonte Oberteil verleiht Demi Moore eine strukturierte Silhouette und bildet einen reizvollen Kontrast zum spektakulären Volumen des Rocks. Der kunstvoll drapierte und geraffte Rock entfaltet sich in einer schwungvollen, skulpturalen Bewegung und erzeugt so einen besonders eindrucksvollen, wallenden Effekt. Eine lange Schleppe verlängert das Ensemble und unterstreicht die Feierlichkeit der Silhouette. Das tiefe, leuchtende Ultramarinblau bildet einen starken Kontrast zum Rot des Teppichs und garantiert eine sofort bemerkenswerte Präsenz.

Ein auffälliger neuer Haarschnitt

Während das Kleid zweifellos alle Blicke auf sich zog, sorgte auch Demi Moores Frisur für Aufsehen. Die Schauspielerin, die lange für ihr sehr langes Haar bekannt war, entschied sich für einen deutlich kürzeren, schulterlangen Schnitt mit weichen, voluminösen Wellen. Dieser neue Schnitt, der ihr Gesicht auf natürliche Weise umrahmte, wurde sofort als eine der gelungensten Haarverwandlungen des diesjährigen Filmfestivals von Cannes gefeiert.

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Eine kostbare Halskette als Herzstück

Passend zu diesem Kleid mit tiefem Ausschnitt wählte Demi Moore eine auffällige Halskette mit funkelnden Steinen, die ein florales Motiv um ihren Hals bilden. Dieses außergewöhnliche Schmuckstück, ein wahrer Blickfang ihrer Silhouette, fängt das Licht ein und verleiht ihr einen Hauch strahlender Kostbarkeit, der die insgesamt zurückhaltende Farbgebung perfekt ergänzt. Eine Accessoire-Wahl, die ideal zu ihrem Look passt.

Mit diesem spektakulären ultramarinblauen Kleid und ihrer neuen Frisur sorgte Demi Moore für einen der meistdiskutierten Auftritte der 79. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes (12.-23. Mai 2026).

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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