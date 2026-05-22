Die 62-jährige Schauspielerin Lisa Rinna ist nach einer Haarverwandlung kaum wiederzuerkennen.

Die amerikanische Schauspielerin Lisa Rinna sorgt mit ihren immer wieder neuen Looks auf dem roten Teppich weiterhin für Furore. Bei der amfAR-Gala in Cannes präsentierte sie sich mit einer Frisur, die sich deutlich von ihrem sonst so typischen kurzen, braunen Haar unterschied. Mit voluminösem, platinblondem Haar, einem Hauch Retro-Chic und einem atemberaubenden Kleid zog sie bei diesem umwerfenden Auftritt alle Blicke auf sich.

Lisa Rinna überrascht mit einer platinblonden Retro-Frisur

Lisa Rinna, die jahrelang für ihren charakteristischen kurzen, braunen Haarschnitt bekannt war, überraschte alle mit einer beeindruckend voluminösen, platinblonden Frisur (einer Perücke) bei der amfAR-Gala in Cannes. Sie hatte sich für einen Retro-Bouffant-Bob entschieden, inspiriert von den eleganten Silhouetten vergangener Jahrzehnte.

Diese Haarveränderung stand in starkem Kontrast zu ihrem üblichen Stil und unterstrich ihr auffälliges Make-up noch zusätzlich. Mit zurückgebundenem, fast weißem Haar präsentierte sich Lisa Rinna mit einem radikal anderen Look, sodass sie für manche Beobachter kaum wiederzuerkennen war.

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Ein metallisch glänzendes Kleid für die amfAR-Gala

Passend zu dieser Schönheitsverwandlung wählte Lisa Rinna ein Couture-Kleid von Kevin Germanier. Die mehrfarbige Kreation vereinte Blau-, Grün-, Gelb- und Violetttöne in einem metallischen Effekt, der an schimmernde Fransen erinnerte.

Das Outfit, das laut mehreren Fachmedien aus recycelten Materialien gefertigt war, wies zudem Perlenstickereien und stark betonte Schultern auf. Diamantbesetzter Schmuck und silberne Plateau-Heels rundeten das Ensemble ab und unterstrichen die theatralische Wirkung der Silhouette.

Eine Woche voller Schönheitsverwandlungen

Lisa Rinnas Auftritt in Cannes war nicht ihre erste Haarverwandlung in den letzten Tagen. Nur wenige Tage zuvor hatte sie bereits bei einer Premiere in Los Angeles mit sehr kurzen blonden Locken im Retro-Stil überrascht.

Bei einer weiteren Veranstaltung im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes 2026 (12.–23. Mai) entschied sie sich dann für einen schwarzen Bob im Wet-Look, kreiert mit Hilfe der Perückendesignerin Sofia Laskar. Innerhalb einer Woche unterzog sich Lisa Rinna somit zahlreichen Farb- und Frisurenwechseln und bestätigte damit ihre Vorliebe für ästhetische Transformationen.

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Eine Modeikone, die gerne Risiken eingeht

Lisa Rinna hat sich dank ihrer Mode- und Beauty-Entscheidungen über Jahre hinweg als vielbeachtete Persönlichkeit etabliert. Bekannt für ihren extravaganten Look und ihre Traumfigur, experimentiert sie gerne mit Frisuren, Make-up und spektakulären Outfits.

Ihre Auftritte auf dem roten Teppich lösen regelmäßig Reaktionen in den sozialen Medien aus, wobei einige Nutzer ihre „stilistische Kühnheit“ loben, während andere von ihren wiederholten Verwandlungen überrascht sind.

Die amfAR-Gala, ein unverzichtbares Ereignis für Prominente in Cannes

Die amfAR-Gala bringt jedes Jahr im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes zahlreiche Persönlichkeiten aus Film, Mode und Unterhaltung zusammen. Diese Wohltätigkeitsveranstaltung ist sowohl für ihre Spendenaktionen zur HIV-Forschung als auch für ihre spektakulären Modeauftritte bekannt. Lisa Rinna gehörte zu den prominenten Gästen der Ausgabe 2026, die von vielen beeindruckenden Beauty-Verwandlungen geprägt war.

Mit ihrem platinblonden Look und dem schimmernden Kleid stach Lisa Rinna bei einer Veranstaltung voller spektakulärer Auftritte besonders hervor. Ihre platinblonde Retro-Frisur, das ausdrucksstarke Make-up und das leuchtende Metallic-Kleid unterstrichen einmal mehr ihre Vorliebe für extravagante Looks.