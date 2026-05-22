Bella Hadid feiert mit einem Vintage-Kleid auf dem roten Teppich ein sensationelles Comeback.

Das amerikanische Model Bella Hadid setzt weiterhin Maßstäbe auf dem internationalen roten Teppich. Bei ihrem vielbeachteten Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 sorgte sie für Furore, indem sie ein Kleid trug, das von einem ikonischen Vintage-Stück inspiriert war. Ihr Look löste umgehend zahlreiche Reaktionen im Internet aus.

Bella Hadid mit einer Retro-Silhouette

Bella Hadid, bekannt für ihren atemberaubenden Look, zog beim Filmfestival in Cannes 2026 erneut alle Blicke auf sich. Sie trug ein Kleid von Schiaparelli, das berühmte Häkelkleid, das auch Jane Birkin zugeschrieben wird. Das perfekt auf ihre Figur zugeschnittene Outfit vereinte transparente Stoffe, Couture-Details und einen Vintage-Stil. Besonders ihr tiefer Ausschnitt, verziert mit einem schwarzen Schmuckstein, zog die Aufmerksamkeit von Fotografen und Internetnutzern gleichermaßen auf sich. Bilder ihres Auftritts verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien.

Bella Hadid trug bei den Filmfestspielen von Cannes eine maßgeschneiderte Schiaparelli-Interpretation des Häkelkleides von Jane Birkin ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20. Mai 2026

Ein Kleid, inspiriert von den Ikonen der 1970er Jahre

Mit diesem Look greift Bella Hadid den aktuellen Trend auf, Vintage-Elemente auf dem roten Teppich wiederzuentdecken. Seit einigen Saisons lassen sich Prominente und Modehäuser von Inspirationen aus den 1970er, 1980er und 1990er Jahren inspirieren.

Bella Hadids Look war eine Hommage an die Welt von Jane Birkin, einer Ikone der Mode und des mühelosen Stils. Das gehäkelte Kleid von Schiaparelli vereinte Retro-Charme mit modernen Haute-Couture-Elementen. Dazu trug Bella Hadid eine sehr dezente Hochsteckfrisur, funkelnde Ohrringe und ein minimalistisches Make-up.

Internetnutzer reagieren massiv in den sozialen Medien.

Wie so oft bei Auftritten von Bella Hadid überschlugen sich die Reaktionen auf Twitter (ehemals X), Instagram und TikTok. Viele Nutzer lobten die gelungene Balance zwischen Eleganz und Schlichtheit in ihrer Silhouette.

Mehrere Kommentare hoben hervor, wie perfekt das Kleid Bella Hadids Figur betonte. Andere bezeichneten es als „ikonischen Auftritt“ oder „perfekt für Cannes“. Bella Hadids Präsenz auf dem roten Teppich sorgt regelmäßig für großes Online-Engagement, und jedes ihrer Outfits wird von den Medien ausführlich behandelt.

Bella Hadid, eine unverzichtbare Figur in der Mode

Bella Hadid hat sich im Laufe der Jahre als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Modebranche etabliert. Sie arbeitet regelmäßig mit den größten Modehäusern zusammen und ist auf zahlreichen Fashion Weeks und internationalen Festivals zu sehen.

Ihr Stil changiert oft zwischen Vintage-Anklängen, avantgardistischen Silhouetten und minimalistischen Looks. Diese Fähigkeit, mühelos zwischen verschiedenen Ästhetiken zu wechseln, trägt maßgeblich zu ihrem Einfluss in der Modewelt bei. In den sozialen Medien verbreiten sich ihre Auftritte rasend schnell und prägen so die aktuellen Beauty- und Modetrends.

Vintage-Stil bleibt ein Hit auf dem roten Teppich.

Bella Hadids Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 bestätigt das Comeback von Vintage-Mode in der Welt der Prominenten. Immer mehr Stars wählen für ihre öffentlichen Auftritte Archivstücke oder Kreationen, die von ikonischen Silhouetten der Vergangenheit inspiriert sind.

Dieser Trend spiegelt sowohl den Wunsch nach stilistischer Individualität als auch das wachsende Interesse an nachhaltiger Mode und der Wiederbelebung von Vintage-Designs wider. Rote Teppiche werden so zu Orten, an denen Modetradition und Moderne aufeinandertreffen – durch Looks, die Nostalgie mit zeitgenössischer Neuinterpretation verbinden.

Mit diesem Kleid zog Bella Hadid erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der sozialen Medien auf sich. Ihr Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes unterstreicht sowohl ihren Einfluss in der Modewelt als auch die aktuelle Begeisterung für neu interpretierte Retro-Elemente.