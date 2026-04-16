„Sie ist unheimlich“: Farrah Abrahams Tochter löst mit ihrem Gothic-Look eine Debatte aus

Sophia Abraham, Tochter von Farrah Abraham, einer bekannten Persönlichkeit im amerikanischen Reality-TV, postete Fotos von ihrem Abschlussball 2026 auf Instagram. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, sowohl positive als auch negative.

Ein Gothic-Look von Dolce & Gabbana

Sophia Abraham entschied sich für ein komplett schwarzes Outfit im Gothic-Stil: ein Kleid aus Spitze und Leder, dicker Lidstrich und ein fast geisterhaft weißer Teint – ein auffälliger Kontrast zum Outfit ihrer Mutter, einem figurbetonten, weißen Kleid mit Kristallbesatz und tiefem Ausschnitt. Dazu trug sie Netzstrumpfhosen und Plateauschuhe mit Leopardenmuster. Sophia hatte außerdem ein komplettes Gothic-Make-up und hielt einen Blumenstrauß mit einer großen schwarzen Schleife in der Hand.

Ihre Mutter, Farrah Abraham, organisierte alles: Kleiderkauf, Beauty-Termine, Maniküre, Schuhe, eine Limousine und sogar eine luxuriöse Hotelsuite mit zwei Schlafzimmern für eine Übernachtung nach dem Abschlussball. Auf Instagram fasste Farrah die Erfahrung so zusammen: „Es war toll, als Mutter Sophias Abschlussball 2026 zu besuchen! Unerwartet, da sie zu Hause unterrichtet wird, und ganz anders als mein eigener Abschlussball.“

Sophia ihrerseits bedankte sich und ließ dabei einen kleinen Seitenhieb durchblicken. Auf Instagram schrieb sie: „Ich bin meiner Mutter so dankbar, dass sie diesen Abschlussball zu einem so tollen Erlebnis gemacht hat. Da ich zu Hause unterrichtet werde, hatte ich mir etwas mehr erwartet als nur Leute beobachten mit einer optionalen Tanzfläche.“

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Eine Debatte, die weit über das Outfit hinausgeht.

Fans der MTV-Serien, die Sophia Abraham zusammen mit ihrer Mutter Farrah Abraham in „16 & Pregnant“ und später in „Teen Mom“ aufwachsen sahen, reagierten sehr unterschiedlich auf diesen Look. Ein Nutzer schrieb begeistert: „Absolut umwerfend!!! Ich wünschte, ich hätte mich zu meinem Abschlussball so angezogen!“

Einige Kommentare fielen jedoch deutlich weniger wohlwollend aus. Sophia Abrahams Gothic-Stil löste auf Instagram erhebliche Kritik aus. Diese Art von Reaktion ist für die Familie nicht ungewöhnlich: Farrah Abraham hatte bereits Kritik einstecken müssen, als sie ihrer Tochter mit 13 Jahren ein Septum-Piercing erlaubte. Damals erklärte sie: „Ich ziehe es vor, dass es von einem Profi unter hygienischen Bedingungen gemacht wird, anstatt dass meine Tochter es heimlich macht und eine Infektion riskiert.“

Abgesehen von den Kontroversen wirft dies eine grundsätzlichere Frage auf: Der Körper einer Frau und ihre Kleidungswahl sollten nicht Gegenstand von Debatten sein; jede Frau hat das Recht, sich so zu kleiden und auszudrücken, wie sie es wünscht.

Letztendlich dient dieser Auftritt, jenseits der mitunter heftigen Reaktionen, als deutliche Erinnerung daran, wie genau die ästhetischen Entscheidungen junger Frauen weiterhin unter die Lupe genommen, kommentiert und bewertet werden. Indem sie ihren Gothic-Stil voll und ganz annimmt, wählt Sophia Abraham eine Form des persönlichen Ausdrucks, die – ob man es nun gutheißt oder nicht – eine Generation widerspiegelt, die sich weniger stark an bestimmte Normen hält.