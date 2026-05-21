Nach der Geburt ihrer Tochter teilt Hailee Steinfeld ihre Erfahrungen aus der Zeit nach der Geburt.

Wenige Wochen nach der Geburt ihrer ersten Tochter sprach die amerikanische Schauspielerin Hailee Steinfeld offen über ihr neues Leben als frischgebackene Mutter. In einem Beitrag auf ihrem persönlichen Newsletter „Beau Society“ schildert sie mit ungewöhnlicher Offenheit die ersten Wochen nach der Entbindung. Im Mittelpunkt ihrer Botschaft steht die Bedeutung von Selbstmitgefühl und die Notwendigkeit, die Verletzlichkeit von Frauen nach der Geburt anzuerkennen – eine Zeit, die allzu oft übersehen wird.

Ein Erfahrungsbericht, der in seinem Newsletter geteilt wurde

Ihr Newsletter „Beau Society“, den sie 2023 während des SAG-Schauspielerstreiks ins Leben rief, hat sich im Laufe der Monate zu einem persönlichen und herzlichen Ort für Hailee Steinfeld entwickelt, an dem sie sich ausdrücken kann. Regelmäßig teilt sie Rezepte, Gedanken zum Alltag, kulturelle Favoriten und nun auch ihre Erfahrungen als frischgebackene Mutter. Dieser neueste Beitrag, nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Babys verfasst, ist als Brief an ihre Abonnenten gestaltet, in dem sie eine ruhige und aufrichtige Perspektive bietet.

Sanftmut ist das Leitmotto für die ersten Wochen.

In ihrer Botschaft betont Hailee Steinfeld, wie wichtig es für frischgebackene Mütter ist, besonders auf sich selbst zu achten. „Ich bin selbst noch in dieser frühen Phase und muss mich immer wieder daran erinnern, in jeder Hinsicht sehr sanft mit mir umzugehen: körperlich, geistig, ernährungstechnisch und spirituell“, vertraut sie an. Dieser einfache und universelle Appell zur Sanftmut findet gerade in einer Zeit, in der viele Mütter sich selbst unter großen Druck setzen, nach der Schwangerschaft schnell wieder in Form zu kommen und zu einem vermeintlich normalen Leben zurückzukehren, besonders großen Anklang.

Der Beitrag von Ayurveda und mütterlicher Küche

Hailee Steinfeld teilt auch den Rat ihrer Doula, einer Geburtsbegleiterin. Inspiriert vom Ayurveda, der traditionellen indischen Medizin, empfahl ihre Doula ihr, während der Erholungsphase warme Speisen zu bevorzugen, um die Verdauung und Nährstoffaufnahme zu fördern. Hailee Steinfeld erinnert sich liebevoll an eine Albondigas-Suppe, die ihre Mutter zubereitet hatte und die sie als „so schön anzusehen wie köstlich“ beschreibt. Dieser herzerwärmende Familienmoment verdeutlicht, wie wichtig Familie und Freunde in dieser Übergangsphase zur Mutterschaft sind.

Ein Nachschlagewerk

Die Schauspielerin teilte außerdem ihre aktuelle Lektüre: „Die ersten 40 Tage“, ein Buch von Heng Ou, das sich speziell der Pflege widmet, die Frauen in den ersten 40 Tagen nach der Geburt benötigen. Hailee Steinfeld verriet, dass sie jedes Wort des Buches tief berührt habe. Besonders beeindruckt war sie von einer Passage: „Selbst 40 Tage nach der Geburt befindet sich die Mutter noch in einem Zustand großer Verletzlichkeit. Man versteht das im Hinblick auf das Baby, aber nicht im Hinblick auf die Mutter selbst.“ Dieser Satz, den sie öffentlich teilen wollte, dient als wichtige Erinnerung an eine Realität, die noch immer viel zu oft übersehen wird.

Die Verletzlichkeit der jungen Mutter erkennen

Über Ernährungstipps hinaus ist Hailee Steinfelds Botschaft ein eindringlicher Appell, die besonderen Bedürfnisse junger Mütter anzuerkennen. Ihre besonnenen und warmherzigen Worte tragen dazu bei, das oft bedrückende Schweigen rund um die Zeit nach der Geburt zu brechen und erinnern uns daran, dass der Übergang zur Mutterschaft nicht mit der Geburt eines Kindes endet. Er beinhaltet auch eine tiefgreifende Transformation, sowohl körperlich als auch emotional, die es verdient, mit Geduld, Freundlichkeit und Unterstützung begleitet zu werden.

Eine Lebensphase, die tief mit einem neuen Kapitel in Resonanz steht

Diese persönliche Offenbarung fällt in einen entscheidenden Moment in der Karriere der Schauspielerin. Nach ihrer ersten Schwangerschaft teilte Hailee Steinfeld kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Bustle das Gefühl mit, „das Frausein voll und ganz anzunehmen“. Ihre neueste Rolle in dem Film „Sinners“ unter der Regie von Ryan Coogler mit Michael B. Jordan in einer der Hauptrollen kam, wie sie selbst sagt, zum idealen Zeitpunkt. „Alles hat seinen Sinn. Timing ist alles“, erklärte sie und betonte, dass diese erfolgreiche berufliche Phase mit einem bedeutenden persönlichen Meilenstein zusammenfällt.

Indem Hailee Steinfeld die ersten Wochen ihrer Mutterschaft so offen schildert, bietet sie ihren Lesern einen seltenen und authentischen Einblick. Ihre Worte, gleichermaßen fundiert und einfühlsam, beleuchten eine oft vernachlässigte Phase im Muttersein: die Zeit, in der die frischgebackene Mutter nach der Freude über die Geburt ihres Babys auch Zeit braucht, um wieder zu sich selbst zu finden, ihr Leben neu zu ordnen und zur Ruhe zu kommen.