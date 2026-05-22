Am Strand lässt diese britische Schauspielerin einen wichtigen Trend für den Sommer 2026 wieder aufleben.

Ein kürzlich auf Instagram geteiltes Foto sorgt für großes Aufsehen: Es zeigt die britische Schauspielerin indischer Herkunft, Simone Ashley, am Strand und scheint damit den wohl prägnantesten Trend des Sommers 2026 zu bestätigen. Auf dem Bild trägt sie ein beigefarbenes und cremefarbenes Karomuster mit dünnen roten und schwarzen Streifen – ein ikonisches Muster der britischen Mode, das in dieser Saison ein starkes Comeback feiert.

Ein ikonischer britischer Druck

Das von Simone Ashley getragene Karomuster knüpft an eine reiche britische Stiltradition an. Seine gitterartige Struktur, präsentiert in einer warmen Farbpalette aus Beige- und Brauntönen mit roten und schwarzen Akzenten, verweist auf ein jahrhundertealtes Textilerbe, das von den großen britischen Modehäusern fortgeführt wurde. Weit davon entfernt, altmodisch zu sein, erlebt dieses Muster in diesem Sommer eine wahre Renaissance und wird von einer neuen Generation von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aufgegriffen, die es mit einem zeitgemäßeren und lässigeren Ansatz interpretieren. Das „Burberry-Karo“ wird so zum Symbol für eine gewisse Eleganz an der Schnittstelle von Klassik und Moderne.

Ein strahlendes und filmreifes Erscheinungsbild

Auf dem Foto liegt Simone Ashley im Sand, das nasse Haar zurückgeworfen – eine Schlichtheit, die die grafische Ausdruckskraft des Abzugs unterstreicht. Ihre mit Sandkristallen übersäte Haut, ihr minimalistisches Make-up und das natürliche Sonnenlicht erzeugen ein fast filmisches Bild, das an Modefotografien der 1970er-Jahre erinnert. Eine raffinierte Komposition, bei der der Abzug allein die gesamte stilistische Wirkung des Bildes entfaltet.

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Ein weit verbreiteter Trend

Simone Ashley ist nicht die Einzige, die diesen Sommertrend verkörpert. Auch die britische Sängerin PinkPantheress, ein weiterer aufstrebender Star der britischen Kulturszene, wurde in den letzten Monaten mit diesem Karomuster im Burberry-Stil gesehen. Durch ihre ähnlichen Stilentscheidungen tragen beide Künstlerinnen dazu bei, dass dieses Muster als Schlüsselelement der Sommergarderobe 2026 wieder an Bedeutung gewinnt.

In sozialen Medien und Zeitschriften sind beige und cremefarbene Karomuster im „Burberry-Stil“ in allen Variationen zu sehen: Kleider, Schals, Taschen, Accessoires und Strandmode. Dieser Trend ist so ansprechend, weil er sofort britische Eleganz ausstrahlt und gleichzeitig perfekt zum leichten, sonnigen Wetter der Saison passt.

Mit diesem strahlenden Bild bestätigt Simone Ashley auf brillante Weise, dass sich das charakteristische Karomuster britischer Modehäuser als Must-have-Modetrend des Sommers 2026 etabliert. Ein umwerfender Beweis dafür, dass Mode Tradition und Moderne in einer einzigen Bewegung vereinen kann.