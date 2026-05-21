In Miami sorgt diese ehemalige Tennisspielerin mit ihren Sommerfotos für Furore.

Aus Miami teilte die ehemalige kanadische Tennisspielerin Eugenie Bouchard auf ihrem Instagram-Account eine Reihe sonnendurchfluteter Fotos, die bei ihren Followern sofort für große Begeisterung sorgten. Bouchard, die ihre Profikarriere im Juli 2025 beendete, genießt die sommerliche und ruhige Atmosphäre der Stadt in Florida, fernab vom Trubel internationaler Turniere.

Eine sonnige und entspannte Atmosphäre

In einer Reihe von sieben Fotos, die sie in den sozialen Medien veröffentlichte, präsentiert die ehemalige Weltmeisterin ein wahres Miami-Motiv. Mit einem Cocktail in der Hand, im warmen, goldenen Licht Floridas, erscheint sie in sanften, leuchtenden Tönen vor der charakteristischen Kulisse der amerikanischen Küste. „Es ist wieder soweit! 🍹“, kommentierte sie den Beitrag humorvoll und brachte damit die entspannte Stimmung des Augenblicks und die Ankunft des wärmeren Wetters perfekt zum Ausdruck.

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Ein neues, aktives Leben in den sozialen Medien

Seit ihrem Rücktritt vom Leistungssport im Juli 2025 hat sich Eugenie Bouchard in den sozialen Medien neu erfunden. Befreit vom anstrengenden Turnierkalender teilt sie nun regelmäßig Momente aus ihrem Alltag mit ihren Fans: Reisen, Trainingseinheiten, Zeit mit Freunden und sonnige Ausflüge. Diese neue, persönlichere und ungezwungenere Seite ihrer öffentlichen Präsenz hat eine treue Community begeistert, die jeden ihrer Beiträge mit großem Interesse verfolgt.

Ein Rückblick auf eine bemerkenswerte Karriere

Abgesehen vom sommerlichen Flair des Fotos lohnt es sich, an die beeindruckende Sportkarriere der Kanadierin zu erinnern. Eugenie Bouchard erreichte 2014 die Weltranglistenposition fünf – ein entscheidendes Jahr, in dem sie mit nur 20 Jahren das Halbfinale der Australian Open und anschließend das Finale in Wimbledon erreichte. Damit war sie die erste Kanadierin, die für ihr Land ein Grand-Slam-Einzelfinale erreichte. Zuvor hatte sie 2012 den Wimbledon-Juniorentitel gewonnen und wurde 2013 als WTA-Nachwuchsspielerin des Jahres ausgezeichnet.

Mit dieser Reihe sonnendurchfluteter Fotos aus Miami erinnert uns Eugenie Bouchard daran, dass ihr Rücktritt vom Sport keineswegs das Ende ihrer öffentlichen Präsenz bedeutet. Es ist ein neues, unbeschwerteres und freieres Kapitel, das sie nun in ihrem eigenen Tempo und mit natürlicher Leichtigkeit schreibt.