Search here...

„Wenn du so einen Körper hättest, würdest du dasselbe tun“: Jennifer Lopez reagiert auf Kritik an ihrem Outfit.

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez hat nicht die Absicht, sich für ihren Stil zu entschuldigen. Während eines Konzerts in Las Vegas reagierte sie humorvoll auf Kritiker, die sie als „zu provokant“ oder „nicht ihrem Alter entsprechend“ bezeichneten, und sagte zu ihrem Publikum: „Wenn ihr so einen Körper hättet, würdet ihr dasselbe tun“ – ein Satz, der viral ging und ihre Philosophie perfekt zusammenfasst.

Für ihre Outfits kritisiert, reagiert sie auf der Bühne.

Während der Premiere ihrer Showreihe „Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas“ nahm sie sich ein paar Minuten Zeit, um direkt über die Kommentare zu sprechen, die sie in den sozialen Medien erhält: „Warum kleidet sie sich immer so?“ , „Warum kleidet sie sich nicht ihrem Alter entsprechend?“ .

Statt sich zu rechtfertigen, wählte J.Lo Ironie und Selbstironie. Sie erklärte, dass sie nach so vielen Jahren im Showgeschäft gelernt habe, Online-Hass zu ignorieren, den sie als „den traurigsten und gemeinsten Ort der Welt“ bezeichnete, räumte aber gleichzeitig ein, dass sie über manche Kommentare lachen musste. Dann kam ihre Pointe: „Wenn du so einen Körper hättest, würdest du dasselbe tun“, bevor sie sich umdrehte und sich hinter der Bühne umzog.

Eine starke Vision vom Alter und dem Körper

Jennifer Lopez setzt sich seit Jahren für einen entspannten Umgang mit dem Älterwerden ein. In einem Interview mit Harper's Bazaar aus dem Jahr 2028 erklärte sie, dass sie oft positive Affirmationen wie „Ich bin jung und zeitlos“ wiederhole und betonte, dass Alter mehr „eine Frage der Einstellung“ als der Zahl sei.

Jennifer Lopez sagt außerdem, dass sie mit zunehmendem Alter gelernt hat, freundlicher zu sich selbst zu sein: ihre Stärken und Schwächen besser zu verstehen, sich selbst selbstbewusst zu präsentieren und sich nicht länger von Kritik vorschreiben zu lassen, wie sie sich kleidet oder präsentiert. Ihre Bühnenoutfits werden so zum Ausdruck dieser Haltung: ein Körper, der akzeptiert wird, selbstbewusst ist und nicht versteckt werden muss, nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat.

Zwischen Online-Kritik und einem Vertrauensmodell

In den sozialen Medien spaltet ihr Satz „Wenn du so einen Körper hättest, würdest du dasselbe tun“ . Manche sehen darin Arroganz oder eine implizite Aufforderung zu einem „perfekten“ Körper; andere interpretieren ihn als Botschaft der Freiheit: eine 56-jährige Frau, die sich weigert, in die Schublade „vernünftig und zurückhaltend“ gesteckt zu werden und weiterhin trägt, was ihr gefällt.

Jennifer Lopez macht jedenfalls eines deutlich: Sie lässt sich weder von Hatern noch von altersbedingten Normen vorschreiben, was sie trägt. Die Botschaft ist klar: Ihr Körper, ihre Entscheidungen, ihre Art zu strahlen – und jeder hat das Recht, das Gleiche mit seinem Körper zu tun.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Mit 58 Jahren teilt Julia Roberts ihre Definition von Liebe.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 58 Jahren teilt Julia Roberts ihre Definition von Liebe.

Julia Roberts berührt unsere Herzen nicht nur mit ihrem legendären Lächeln und ihrer außergewöhnlichen Karriere, sondern auch mit...

Am warmen Sandstrand sorgt Heidi Klum zum Jahreswechsel für Furore.

Heidi Klum feierte den Jahreswechsel 2026 auf St. Barts am Nikki Beach, wo DJ Diplo ein exklusives Set...

Celine Dion bricht ihr Schweigen mit einer bewegenden Neujahrsbotschaft

Celine Dion brach am 31. Dezember 2025 nach langer Stille in den sozialen Medien mit einem emotionalen Video,...

Unter der Sonne präsentiert Elizabeth Hurley (60 Jahre alt) ihre Figur

Elizabeth Hurley beweist weiterhin unerschütterliches Selbstbewusstsein. Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin teilte auf Instagram ein Foto im...

Der alternde Körper: Was Andie MacDowell mit 67 Jahren akzeptiert

Andie MacDowell hat sich entschieden, ihren Körper und ihr Alter voll und ganz anzunehmen. Anstatt gegen die Zeit...

Paris Hilton ist nicht wiederzuerkennen: Ihre neue Haarfarbe verändert alles.

Die amerikanische Geschäftsfrau und Medienpersönlichkeit Paris Hilton hat bei einem Familienausflug ins Disneyland ihren Look komplett verändert und...

© 2025 The Body Optimist