„Wenn du so einen Körper hättest, würdest du dasselbe tun“: Jennifer Lopez reagiert auf Kritik an ihrem Outfit.

Jennifer Lopez hat nicht die Absicht, sich für ihren Stil zu entschuldigen. Während eines Konzerts in Las Vegas reagierte sie humorvoll auf Kritiker, die sie als „zu provokant“ oder „nicht ihrem Alter entsprechend“ bezeichneten, und sagte zu ihrem Publikum: „Wenn ihr so einen Körper hättet, würdet ihr dasselbe tun“ – ein Satz, der viral ging und ihre Philosophie perfekt zusammenfasst.

Für ihre Outfits kritisiert, reagiert sie auf der Bühne.

Während der Premiere ihrer Showreihe „Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas“ nahm sie sich ein paar Minuten Zeit, um direkt über die Kommentare zu sprechen, die sie in den sozialen Medien erhält: „Warum kleidet sie sich immer so?“ , „Warum kleidet sie sich nicht ihrem Alter entsprechend?“ .

Statt sich zu rechtfertigen, wählte J.Lo Ironie und Selbstironie. Sie erklärte, dass sie nach so vielen Jahren im Showgeschäft gelernt habe, Online-Hass zu ignorieren, den sie als „den traurigsten und gemeinsten Ort der Welt“ bezeichnete, räumte aber gleichzeitig ein, dass sie über manche Kommentare lachen musste. Dann kam ihre Pointe: „Wenn du so einen Körper hättest, würdest du dasselbe tun“, bevor sie sich umdrehte und sich hinter der Bühne umzog.

Jennifer Lopez äußert sich zur Online-Kritik an ihrem Kleidungsstil: „Wenn du so einen Hintern hättest, wärst du auch nackt.“ 😂 pic.twitter.com/kBSYqwG1HJ — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) 31. Dezember 2025

Eine starke Vision vom Alter und dem Körper

Jennifer Lopez setzt sich seit Jahren für einen entspannten Umgang mit dem Älterwerden ein. In einem Interview mit Harper's Bazaar aus dem Jahr 2028 erklärte sie, dass sie oft positive Affirmationen wie „Ich bin jung und zeitlos“ wiederhole und betonte, dass Alter mehr „eine Frage der Einstellung“ als der Zahl sei.

Jennifer Lopez sagt außerdem, dass sie mit zunehmendem Alter gelernt hat, freundlicher zu sich selbst zu sein: ihre Stärken und Schwächen besser zu verstehen, sich selbst selbstbewusst zu präsentieren und sich nicht länger von Kritik vorschreiben zu lassen, wie sie sich kleidet oder präsentiert. Ihre Bühnenoutfits werden so zum Ausdruck dieser Haltung: ein Körper, der akzeptiert wird, selbstbewusst ist und nicht versteckt werden muss, nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat.

Zwischen Online-Kritik und einem Vertrauensmodell

In den sozialen Medien spaltet ihr Satz „Wenn du so einen Körper hättest, würdest du dasselbe tun“ . Manche sehen darin Arroganz oder eine implizite Aufforderung zu einem „perfekten“ Körper; andere interpretieren ihn als Botschaft der Freiheit: eine 56-jährige Frau, die sich weigert, in die Schublade „vernünftig und zurückhaltend“ gesteckt zu werden und weiterhin trägt, was ihr gefällt.

Jennifer Lopez macht jedenfalls eines deutlich: Sie lässt sich weder von Hatern noch von altersbedingten Normen vorschreiben, was sie trägt. Die Botschaft ist klar: Ihr Körper, ihre Entscheidungen, ihre Art zu strahlen – und jeder hat das Recht, das Gleiche mit seinem Körper zu tun.