Am warmen Sandstrand sorgt Heidi Klum zum Jahreswechsel für Furore.

Heidi Klum feierte den Jahreswechsel 2026 auf St. Barts am Nikki Beach, wo DJ Diplo ein exklusives Set auflegte. Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin teilte zahlreiche Fotos und Videos ihrer Silvesterfeier, auf denen sie in Badekleidung am weißen Sandstrand posiert.

Tropische Partys mit ihrem Ehemann und Freunden

Heidi Klum kam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Die Fotos zeigen das Paar Hand in Hand am Strand, wie sie den Sonnenuntergang genießen. Sie trug eine braune Strumpfhose, eine weiße Kappe und eine Sonnenbrille. Später sah man sie, begleitet von Tom, im Wasser und am Ufer. Freunde, darunter der Fotograf Antoine Verglas, gesellten sich zu ihnen. Die Fotos zeigen Momente beim Schwimmen, Spazierengehen und Entspannen am Wasser.

Begeisterte Reaktionen von den Fans

Heidi Klums Posts erhielten Tausende von Likes. Ihre Follower lobten in den Kommentaren ihre ausgelassene Stimmung: „Du bist fantastisch!“ und „Viel Spaß!“ , begleitet von zahlreichen Herz- und Palmen-Emojis. Ihre Fans freuten sich sichtlich über ihre spontanen Eindrücke von ihrem tropischen Silvesterabend.

Zwischen Sonnenschein, feinem Sand und ausgelassener Stimmung bewies Heidi Klum einmal mehr ihr Gespür für Glamour und Feierlaune. Ihr Silvesterabend 2026 in St. Barts, erfüllt von Liebe, Freundschaft und Musik, verdeutlicht perfekt ihre Fähigkeit, den Moment zu genießen. Nikki Beach St. Barts begrüßte zum Jahreswechsel auch andere Prominente und bestätigte damit seinen Ruf als beliebtes Reiseziel für die Feiertage.