Retro-Glamour: Die britische Sängerin Lily Allen feiert ein beeindruckendes Mode-Comeback

Die britische Sängerin, Musikerin und Schauspielerin Lily Allen ist zurück auf der Bühne und im Rampenlicht. Aktuell befindet sie sich auf ihrer Welttournee „Lily Allen: Performs West End Girl“ und begeistert mit ihrem Stil und ihrer Musik. Ihre Bühnenoutfits im Retro-Chic-Stil haben in den sozialen Medien sofort für Aufsehen gesorgt.

Eine Welttournee im Anschluss an ein fulminantes musikalisches Comeback

Die „Lily Allen: Performs West End Girl“-Tour (ihre fünfte Konzerttournee) startete am 2. März 2026 in Glasgow und führt sie bis November 2026 durch Großbritannien, die USA, Kanada, Irland und Australien. Lily Allen präsentiert ihr fünftes Studioalbum „West End Girl“, das am 24. Oktober 2025 erschienen ist, in voller Länge und in der Originalreihenfolge. Ein eindeutiger Erfolg: Am 14. April spielte sie in der ausverkauften Radio City Music Hall in New York vor einem überwiegend jungen Publikum, das mit einem Lächeln im Gesicht den Saal verließ.

Ein Retro-Look, der in den sozialen Medien Reaktionen auslöste.

Auf mehreren Konzerten ihrer US-Tournee trug Lily Allen ein zweiteiliges Ensemble im Vintage-Stil. Ein hellbraunes Trägertop mit cremefarbener Blumenstickerei am Ausschnitt und einer kleinen Schleife in der Mitte kombinierte sie mit einem hochgeschnittenen, gelben Rippstrick-Minirock und passenden High Heels. Mit ihrem langen Bob, der zu einem hohen Pferdeschwanz zurückgebunden war, und dezentem Make-up ließ sie das Outfit für sich sprechen – ein Beispiel für unaufdringliche Eleganz mit maximaler Wirkung.

Auf einem weiteren Foto trägt Lily Allen dasselbe Oberteil, diesmal unter einem weißen Samtkimono mit Federbesatz und -manschetten, dazu einen teilweise sichtbaren cremefarbenen Spitzenrock und beige Riemchensandalen. Eine hellrosa, schmale Brille rundet den Look ab, der irgendwo zwischen einem Pin-up-Girl der 1950er-Jahre und der Heldin einer britischen Romantikkomödie der 1990er-Jahre anzusiedeln ist.

Lily Allen tritt mit dem Stück „West End Girl“ im Orpheum Theatre auf. 📸 (Emma McIntyre/Getty) pic.twitter.com/1szbpmadqg — JumpTrailers (@JumpTrailers) 28. April 2026

Billboard und Variety sind begeistert

Billboard, das amerikanische Wochenmagazin der Musikindustrie, lobte Lily Allens Auftritt in New York und stellte fest, dass trotz des Fehlens ihrer alten Hits das gesamte Publikum begeistert war – ein Beweis dafür, dass „West End Girl“ live hält, was es verspricht.

Das amerikanische Branchenmagazin Variety beschrieb die Show als „voller weiblicher Wut und Theatralik, wobei die Outfits sowohl narrative Kostüme als auch stilistische Statements darstellen“. Nächster Halt: Madison Square Garden in New York, 3. September 2026.

Kurz gesagt, Lily Allen ist alles andere als „an den Ruhm gewöhnt“ – wie sie ironisch in „Dallas Major“ singt. Mit ihrem Album „West End Girl“ und Bühnenauftritten, die genauso viel Aufsehen erregen wie die Musik, feiert sie ein triumphales Comeback auf allen Ebenen.