In Monaco wird Kim Kardashian unwissentlich zum Ziel eines unerwarteten Witzes

Kim Kardashian fand sich zu ihrem großen Missfallen im Zentrum eines Witzes wieder, der in der Formel-1-Welt viral ging. Auslöser dieses komischen Moments: ein Handtuch, das Kim während des Großen Preises von Monaco aufhob. Eine harmlose Szene, die in den sozialen Medien schnell für Aufsehen sorgte und eine humorvolle Reaktion des Mercedes-Teams hervorrief.

Ein Moment, der viral ging

Kim Kardashian, die in Monaco war, um Rennfahrer Lewis Hamilton zu unterstützen, ging nach dem Rennen am 7. Juni in die Nähe des Podiums. Dort wurde sie gefilmt, wie sie ein weißes Handtuch aufhob, das in der Nähe des Podiums lag und laut mehreren Medienberichten für den Rennsieger bestimmt war. Nachdem sie sich damit Gesicht und Sonnenbrille abgewischt hatte, ging Kim Kardashian mit dem Handtuch weg. Das online geteilte Video erreichte schnell Millionen von Aufrufen und löste bei Internetnutzern Reaktionen von Belustigung bis Verärgerung aus.

Mercedes' humorvolle Antwort

Anstatt sich angegriffen zu fühlen, nahmen das Mercedes-Team und seine Fahrer (Kimi Antonelli und George Russell) die Sache mit Humor. Nur wenige Tage vor dem Großen Preis von Barcelona veröffentlichte das Team ein humorvolles Video, das eine fiktive Suche nach seinem Handtuch darstellte: Kimi Antonelli sucht verzweifelt nach seinem verschwundenen Handtuch. „Ich habe mich gefragt … hast du mein Handtuch gesehen?“ , fragt er, bevor er sich an seinen Teamkollegen George Russell wendet, der nur antwortet : „Nein.“ Das Video endet mit einer Anspielung auf das berühmte Foto von Kim Kardashian. Der Sketch begeisterte die Fans, von denen viele den Sinn für Selbstironie des Teams lobten.

Ein Witz, der weithin gelobt wurde

Das Video wurde vielfach geteilt und erreichte innerhalb weniger Tage Millionen von Aufrufen. In den Kommentaren lobten die Nutzer das schnelle Denken und den Humor des Social-Media-Teams von Mercedes, viele forderten sogar eine Gehaltserhöhung für den Urheber. Anstatt Kontroversen auszulösen, trug der Clip letztendlich dazu bei, den Vorfall zu entschärfen und ihn in einen harmlosen Running Gag zu verwandeln.

Kimi Antonelli, der wahre Star des Wochenendes

Abgesehen von der Anekdote wird der Große Preis von Monaco vor allem wegen einer sportlichen Leistung in Erinnerung bleiben. Mit 19 Jahren schrieb der Italiener Kimi Antonelli Geschichte und wurde zum jüngsten Sieger in der Geschichte des Großen Preises von Monaco. Dieser Sieg, sein fünfter in dieser Saison, festigt seine Führung in der Weltmeisterschaft. Er erinnert daran, dass er trotz des Trubels um sein Handtuch am Ende derjenige war, der das letzte Wort hatte – und das letzte Lächeln.

Zwischen spektakulären Aktionen auf der Rennstrecke und humorvollen Kommentaren in den sozialen Medien bot der Große Preis von Monaco ein Wochenende voller Überraschungen. Kim Kardashian sorgte dabei ungewollt für einen der meistdiskutierten Momente der Formel-1-Saison. Ein scheinbar harmloses Missgeschick, das sich unerwartet zu einem viralen Phänomen entwickelte.