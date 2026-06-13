Mit ihrem minimalistischen Look zieht Katie Holmes in New York alle Blicke auf sich.

Die amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Katie Holmes hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den stilvollsten Persönlichkeiten der amerikanischen Modeszene zählt. Kürzlich sorgte sie beim Künstlerdinner des Tribeca Festivals in New York für Furore. Ihr Outfit – ein Look eines renommierten Pariser Modehauses – löste umgehend zahlreiche Kommentare aus.

Ein Leinen-Tanktop mit Kristallkragen

Für diesen glamourösen Abend wählte Katie Holmes ein schlichtes Leinen-Tanktop in einem sanften, leuchtenden Farbton zwischen Gold und Beige. Der Ausschnitt ist mit einer dezenten, mit Kristallen bestickten Borte verziert. Das entscheidende Detail ist der gewählte Schnitt. Anstatt sich für die figurbetonte Variante zu entscheiden, die 2026 zum festen Bestandteil des roten Teppichs geworden ist, bevorzugte Katie Holmes eine lockerere Silhouette, die den Körper sanft umspielt, ohne einzuengen. Diese Entscheidung verleiht dem Look trotz des festlichen Anlasses eine sofort entspannte, fast lässige Note.

Weit geschnittene Hosen, ihr schwarzes Markenzeichen

Passend zum Tanktop blieb die Schauspielerin einem ihrer Lieblingsstücke treu: einer weit geschnittenen, schwarzen Hose. Diese Silhouette hat sie in den letzten Saisons häufig getragen, von Modenschauen bis hin zu Preisverleihungen, und sie damit zu einem ihrer markantesten Stilmerkmale gemacht.

Das Element, das die Silhouette aufwertet, ist der Gürtel. Er stammt aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 des französischen Modehauses und besticht durch einen tiefen Schokoladenton, der die neutrale Farbpalette des restlichen Outfits dezent aufbricht. Ein scheinbar kleines Detail, das aber die gesamte Silhouette optisch strukturiert.

Pumps mit Kappe und eine runde Tasche

Für ihre Schuhe wählte Katie Holmes einen der bekanntesten Klassiker des Hauses: den Cap-Toe-Pumps mit cremefarbenem Obermaterial und kontrastierender weißer Spitze. Dieses ikonische Modell verleiht dem Look sowohl einen Hauch von Haute Couture als auch eine markante grafische Note. Diese Pumps, die seit Jahrzehnten immer wieder neu interpretiert werden, gehören zu den Klassikern, die Modekenner auf den ersten Blick erkennen.

In ihrer Hand hält die Schauspielerin eine strukturierte Schultertasche in der für die aktuelle Saison typischen runden Form. Dieses Modell, das auf der jüngsten Frühjahr/Sommer-Show in Paris vorgestellt wurde, erweist sich bereits jetzt als eines der begehrtesten Stücke des Jahres.

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Die minimalistische Kunst von Katie Holmes

Dieser Auftritt erregte so viel Aufmerksamkeit, weil er die Stilphilosophie, die Katie Holmes seit Jahren pflegt, perfekt veranschaulicht. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Stylistin Brie Welch hat die Schauspielerin den minimalistischen Couture-Stil zu ihrem Markenzeichen gemacht. Weit entfernt von der Extravaganz mancher Red-Carpet-Auftritte bevorzugt sie konsequent essentielle Kleidungsstücke – Tanktops, weiße Blusen, Jeans mit geradem Bein, strukturierte Mäntel –, die sie durch die präzise Auswahl von Stoffen und Schnitten aufwertet.

Mit diesem Look beweist Katie Holmes einmal mehr ihre verführerische Eleganz. Und sie zeigt, dass ein schlichtes Leinentop ausreicht, um eine ebenso schicke wie zeitlose Silhouette zu kreieren.