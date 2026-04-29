Popstar Zara Larsson trägt jetzt Mikroshorts und sorgt damit für Furore.

Im Frühjahr 2026 hat Zara Larsson Mikroshorts zu ihrem Markenzeichen gemacht. Der schwedische Popstar trägt die ultrakurzen Outfits ständig – ob auf Welttournee, in Modekampagnen oder bei Ausflügen mit Freunden – und das Internet ist begeistert.

„Mädelswoche“: Die Fotos, die in den sozialen Medien für Furore sorgen.

Für ihre „Girls Trip Week“ präsentierte Zara Larsson eine Reihe visuell beeindruckender Fotos, die Y2K-Ästhetik mit moderner Streetwear verbinden. Der Look, über den am meisten gesprochen wurde: dunkle Denim-Mikroshorts mit schwarzer Spitze, kombiniert mit einem hellblauen Top mit Blumenmuster und Kristallanhängern. Voluminöse blonde Wellen, ein puderrosa Lippenstift und präziser Lidstrich rundeten die bewusst edgy und selbstbewusste Silhouette ab.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Zara Larsson (@zaralarsson)

Der Neon-Gürtel, der allen die Show stiehlt

In einem zweiten Look aus derselben Serie kreierte Zara Larsson ihr Outfit um ultrakurze Micro-Shorts, die tief auf der Hüfte saßen und fast vollständig von einem neonfarbenen, mit Kristallen besetzten Gürtel verdeckt wurden, der das Licht einfing. Ein schillerndes Top mit pastellfarbenen Akzenten und dicke, fingerlose Handschuhe vervollständigten ein verspieltes und bewusst extravagantes Ensemble. Das Ergebnis: ein kühner, maximalistischer Y2K-Look, irgendwo zwischen 2000er-Nostalgie und ungezügelter Modernität.

Die New York Times und die Miu Miu-Archive

Der Trend zu Mikroshorts beschränkt sich nicht nur auf Zara Larssons Urlaub. Für ihr Cover der New York Times Ende April 2026 trug die Sängerin eine offene Jacke aus der Dsquared2-Frühjahr/Sommer-Kollektion 2005 – bewusst aufgeknöpft – kombiniert mit einem leuchtend orangefarbenen Mikrorock von Miu Miu aus den frühen 2000er-Jahren mit gerafften Säumen und türkisfarbenen Strumpfhosen. Ein Meisterstück im Stilmix, weder verkleidet noch aufdringlich.

Cosmopolitan und die Desigual-Kampagne

Es ist nicht das erste Mal im Jahr 2026, dass Zara Larsson auf ultrakurze Outfits setzt. Für das Cover der niederländischen Cosmopolitan trug sie ein schwarzes Schnürtop zu hellrosa Mikroshorts und auffälligen silbernen Stiefeletten mit einem fast futuristischen Look. Wenige Tage zuvor präsentierte sie sich für eine Desigual-Kampagne in ausgefransten Denim-Mikroshorts mit einem Muster aus lila, türkisfarbenen und pinken Farbspritzern, dazu goldene Haarspangen in Seesternform.

Ein aufstrebendes It-Girl

Parallel zu dieser modischen Offensive kündigte Zara Larsson die Veröffentlichung von „Midnight Sun: Girls Trip“ an, einem Remix-Album ihres fünften Albums „Midnight Sun“ mit sorgfältig ausgewählten Gastmusikern. Zwischen ihrer Welttournee, Magazincovern und Kampagnen für Desigual hat sich die 28-jährige schwedische Pop-Ikone 2026 als eine der beständigsten und präsentesten Persönlichkeiten der internationalen Pop-Szene etabliert – inklusive ihrer ultrakurzen Shorts.

Zara Larsson hat die Mikroshorts nicht erfunden – sie hat sie zu einem modischen Statement gemacht. Indem sie sie mit Stücken aus den Archiven der angesagtesten Modehäuser sowie mit lässigen Strand-Looks kombiniert, beweist sie, dass dieses Kleidungsstück sowohl modisch als auch Ausdruck der Persönlichkeit sein kann. Und bisher funktioniert es.