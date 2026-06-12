Die Bauchmuskeln von Ana de Armas sorgen in den sozialen Medien für Aufsehen

Fabienne Ba.
@ana_d_armas / Instagram

Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas sorgt weiterhin für Furore in den sozialen Medien. In ihrem neuesten Instagram-Post teilte der internationale Shootingstar der James-Bond-Saga und des Films „Ballerina“ eine Reihe von Fotos, die wie Postkarten gestaltet waren. Wenig überraschend war es ihr entspannter Look, der sofort die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich zog.

Ein Selfie mitten in der Natur

Auf den Bildern posiert Ana de Armas an einem See, umrahmt von grünen Bergen. Die Atmosphäre vermittelt den Eindruck eines perfekten Sommerurlaubs: eine Wasserflasche neben ihr, ein eingeschaltetes iPad und lässig baumelnde weiße Kopfhörer. Die gesamte Inszenierung unterstreicht die Idee eines gestohlenen Augenblicks, eines bewusst gewählten, unbeschwerten Alltags.

Es ist gerade dieser Kontrast zwischen der Pracht des Settings und der Schlichtheit des Auftritts, der den Post so gelungen macht. Fernab von roten Teppichen oder aufwendigen Fotoshootings zeigt sich Ana de Armas hier von einer intimeren und menschlicheren Seite – ein Format, das ihre Follower immer wieder loben.

Ein lässiger Freizeitlook mit Sport-BH und Jogginghose

Ana de Armas wählte ein betont lässiges Outfit. Sie trug ein schwarzes Crop-Top, das einem gerippten Sport-BH ähnelte, mit breiten Trägern, von denen einer leicht von der Schulter rutschte. Der besonders kurze Schnitt gab ihren Bauch und ihre Taille vollständig frei – ein Effekt, der sofort alle Blicke auf sich zog.

Passend zu diesem Oberteil wählte Ana de Armas eine locker sitzende, hellgraue Jogginghose, die den strukturierten Look des Oberteils gekonnt auflockert. Ihr braunes Haar trägt sie offen, es fällt ihr sanft über die Schultern. Kein starkes Make-up, nur ein natürlicher Teint.

Bauchmuskeln: Zwischen Bewunderung und Faszination

Es waren ihre Bauchmuskeln, die für viel Gesprächsstoff sorgten. „Tracy Andersons Bauchmuskeln!“ , rief ein Internetnutzer begeistert und bezog sich dabei auf die amerikanische Fitnessmethode, die bei Hollywoodstars beliebt ist. Andere Fans lobten einfach die Figur der Schauspielerin. Doch jenseits der Bewunderung werfen diese Fotos – wie immer – Fragen zur Wahrnehmung von Prominentenkörpern in den sozialen Medien auf. Obwohl die Schauspielerin ihren Körper ganz offensichtlich präsentiert, weisen Experten regelmäßig darauf hin, dass solche Bilder ungewollt unrealistische Schönheitsideale verstärken können, die für die meisten Nutzer schwer zu erreichen sind.

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Eine arbeitsreiche Zeit für die Schauspielerin

Diese Veröffentlichung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in Ana de Armas' Karriere. Frisch nach der Promotion von „Ballerina“ widmet sie sich nun mehreren Projekten, darunter den mit Spannung erwarteten Filmen „Eden“ und „Sweat“. Das erklärt diese Momente der Ruhe am See – umso kostbarer im Terminkalender eines internationalen Stars.

Mit diesem Instagram-Post hat Ana de Armas für besonders viel Aufsehen gesorgt. Sie bestätigt ihren Status als Schlüsselfigur des amerikanischen Kinos – sowohl am Set als auch in den sozialen Medien.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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