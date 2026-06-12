Ines de Ramon trägt weiße Spitze, an der Seite ihres Partners Brad Pitt.

Léa Michel
@inesdrmn / Instagram

Ines de Ramon, die Direktorin des exklusiven Schmucklabels Anita Ko Jewelry, bewies einmal mehr ihr ausgeprägtes Stilgefühl. Kürzlich wurde sie an der Seite ihres Partners Brad Pitt auf der Tribüne der French Open gesichtet und strahlte in einem Spitzentop, das die unbeschwerte Stimmung des Pariser Turnierabschlusses perfekt einfing.

Ein weißes Spitzentop mit sommerlichem Flair

Auf den seitdem kursierenden Fotos trägt Ines de Ramon ein weißes, zartes Oberteil aus besonders feiner Blumenspitze. Das ärmellose Modell kombiniert Einsätze aus Blumenspitze mit fließenderen Stoffpartien und erzeugt so eine elegante und zugleich romantische Dynamik.

Ein kleines Schlüssellochdetail in der Mitte verleiht dem Kleidungsstück eine dezente, fast schon couturehafte Note. Die Materialkombination und die feine Verarbeitung lassen es beinahe wie Haute Couture wirken – und passen dennoch perfekt zur entspannten Atmosphäre eines Tennistages unter der Pariser Sonne. Ein Paradebeispiel dafür, was Spitze einem Sommerlook verleihen kann.

Eine dezente stilistische Handschrift

Bei den Accessoires setzte Ines de Ramon auf Einheitlichkeit und Schlichtheit. Eine cremefarbene Tasche mit klaren Linien, eine übergroße getönte Brille für einen modernen Touch und eine schlichte, natürliche Frisur runden den Look dezent ab und unterstreichen die elegante und gepflegte Ausstrahlung.

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Roland-Garros, ein Spielplatz für Mode und Tennis.

Wie jedes Jahr haben sich die French Open 2026 zu einem regelrechten Modeevent entwickelt. Inoffizielle rote Teppiche auf den Tribünen, eine Parade sorgfältig ausgewählter Looks, romantische Begegnungen zwischen Prominenten: Die zwei Wochen haben ihren rein sportlichen Kontext weit hinter sich gelassen. Die Anwesenheit von Ines de Ramon und Brad Pitt ist in dieser Hinsicht Teil einer mittlerweile etablierten Tradition. Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Paar, das seinem diskreten Image, das es von Anfang an pflegt, treu bleibt.

Mit ihrem Auftritt bei den French Open 2026 untermauert Ines de Ramon ihren Status als eine der stilvollsten Persönlichkeiten der Gegenwart. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass in der Mode die Wahl eines eleganten Kleidungsstücks den entscheidenden Unterschied machen kann.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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