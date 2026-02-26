Search here...

Mit 38 Jahren spricht diese Schauspielerin offen über ihre Schwierigkeiten beim Stillen und die Herausforderungen des Mutterwerdens.

Léa Michel
@hilaryduff/Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Autorin, Stylistin und Produzentin Hilary Duff spricht offen über ihre Schwierigkeiten beim Stillen – ein Thema, das sie noch immer sehr beschäftigt. In der Podcast-Folge „Call Her Daddy “ vom 25. Februar 2026 spricht der „Lizzie McGuire“-Star über den Druck, den das Muttersein mit ihren vier Kindern mit sich bringt.

Intime Schwierigkeiten beim Stillen

Hilary Duff, Mutter von Luca (13), Banks (7), Mae (4) und Townes (21 Monate), erzählt, dass ihre Stillerfahrungen, insbesondere mit ihrer Jüngsten, Townes, von Frustration geprägt waren. „Sie nahm nicht zu, ich stillte sie ununterbrochen, und dabei war sie mein viertes Kind… Ich war so stur und wollte nicht zufüttern!“, vertraute sie Moderator Alex Cooper an. Sie beschreibt ein tiefes Gefühl des Versagens: „Man möchte alles für sein Kind sein, man trägt es, man bringt es zur Welt… Und doch fühlte es sich für mich nicht natürlich an, anders als das, was man in Sendungen wie Reels sieht.“ Nach einer zweiwöchigen Stillpause erklärt Hilary Duff, dass sie trotz anfänglicher Schuldgefühle eine immense Erleichterung verspürte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Hilary Duff (@hilaryduff)

Gesellschaftlicher und persönlicher Druck

Der ehemalige Disney-Star betont diesen instinktiven Druck: „Wir Frauen sind darauf programmiert, unser Kind mit unserem Körper zu ernähren, während Männer nur eine Aufgabe haben.“ Das Stillen von Luca dauerte am längsten; jedes weitere Kind war komplizierter, bis sie sich von den ständigen Vorurteilen befreite. Hilary Duff hatte ähnliche Erfahrungen bereits gemacht: 2021 sprach sie bei ihrer Tochter Mae über ihre geringe Milchmenge; 2019 ermöglichte ihr die Umstellung auf Flaschenernährung bei Banks mehr Zeit mit ihrer Familie.

Ein befreiendes Zeugnis für Mütter

Indem sie mit dem Tabu bricht, ermutigt Hilary Duff junge Mütter, sich nicht für die Realität des Stillens schuldig zu fühlen. Ihre Botschaft, die sie seit den Hausgeburten ihrer Töchter Mae und Townes im Wasser stets vertritt, feiert alle Formen der Mutterschaft als „magische und herausfordernde Abenteuer“, die Anerkennung verdienen.

In ihren Beiträgen in den sozialen Medien und in Interviews betont die Schauspielerin, wie wichtig es ist, offen über die Zeit nach der Geburt zu sprechen: extreme Erschöpfung, hormonelle Schwankungen, körperliche Schmerzen, aber auch bedingungslose Liebe und ein Gefühl der Stärke. Sie erinnert uns daran, dass jede Erfahrung einzigartig ist und es keinen allgemeingültigen „richtigen“ Weg gibt, Mutter zu sein. Indem sie offen über Stillen, Verletzlichkeit und Selbstzweifel spricht, trägt sie dazu bei, Realitäten zu normalisieren, die oft verschwiegen werden.

Letztendlich findet dieser offene und ungeschönte Ansatz bei Millionen von Müttern Anklang, denn Hilary Duff erinnert uns daran, dass alle Formen der Mutterschaft – ob ausschließlich oder gemischt – Respekt und Unterstützung verdienen. Ihre Botschaft unterstreicht die Notwendigkeit von Unterstützung – sei es medizinischer, familiärer oder gemeinschaftlicher Natur – und betont die Solidarität unter Frauen. Für sie schmälert das Anerkennen der Herausforderungen nicht die Schönheit des Weges; im Gegenteil, es ermöglicht uns, ihn in all seiner Authentizität anzunehmen. Anstatt die Mutterschaft zu idealisieren, bietet Hilary Duff somit eine authentische Vision: einen anspruchsvollen, manchmal erschöpfenden, aber zutiefst transformierenden Weg, auf dem jede Mutter Freundlichkeit, Respekt und Bewunderung verdient.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Nachdem sie live im Radio rassistischen Äußerungen ausgesetzt war, geriet diese Sängerin in den Mittelpunkt einer Kontroverse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nachdem sie live im Radio rassistischen Äußerungen ausgesetzt war, geriet diese Sängerin in den Mittelpunkt einer Kontroverse.

Der französische Schriftsteller und Verleger Richard Millet sorgte am 23. Februar 2026 während der CNews-Sendung „L'Heure des pros“...

„Sportlich und umwerfend“: Diese Olympiasiegerin sorgt am Strand für Furore.

Die chinesisch-amerikanische Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu glänzt weiterhin nach ihren Erfolgen bei den Olympischen Winterspielen 2026, wo sie eine...

Jessica Alba und ihre Tochter feierten ein seltenes und bemerkenswertes Wiedersehen auf dem roten Teppich.

Es war mehrere Monate her, dass sie gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden waren. Die amerikanische Schauspielerin, Model...

Mit 49 Jahren sorgte Alicia Silverstone in einem figurbetonten Kleid für Furore.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Alicia Silverstone bezauberte auf dem roten Teppich der Critics Choice Awards in einem...

Camila Cabello zieht in Miami mit ihrem geblümten Kleid alle Blicke auf sich.

Camila Cabello sorgte kürzlich mit einer Reihe von Urlaubsfotos in einem schwarzen Blumenkleid für Furore in den sozialen...

„Sie erhellt das Stadion“: Die Schönheit dieser Cheerleaderin ist bezaubernd.

Die ehemalige Cheerleaderin der Lakers (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, hat sich den Miami Dolphins angeschlossen und begeistert...

© 2025 The Body Optimist