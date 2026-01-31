Mit 49 Jahren bricht diese ehemalige Fernsehmoderatorin ein Tabu über das Alter von Frauen.

Strahlend, offen und spontan – Alessandra Sublet hat sich nie gescheut, ihre Meinung zu sagen. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag genießt die ehemalige Fernsehmoderatorin eine seltene Freiheit in der Medienwelt: die Freiheit, ihr Alter voll und ganz anzunehmen. In der Sendung „Quelle Époque!“ sprach sie offen über ihr Verhältnis zum Vergehen der Zeit und übermittelte damit eine befreiende Botschaft an alle Frauen.

„Es ist toll, alt zu werden.“

Alessandra Sublet wollte eines klarstellen: Für sie ist das Älterwerden ein Segen. „Es ist wunderbar, älter zu werden, davon bin ich fest überzeugt, besonders für eine Frau“, vertraute sie an. Und fügte hinzu: „Älterwerden bedeutet, Reife und Weisheit anzunehmen. Man wird viel gelassener und fühlt sich wohler in seiner Haut.“

In einer Gesellschaft, in der Schönheitsideale oft unerreichbar scheinen, ist die Botschaft der ehemaligen Fernsehmoderatorin eine Wohltat. Zwar gibt sie zu, dass auch sie dem Alterungsprozess unterliegt und morgens ab und zu mit dem Aufstehen zu kämpfen hat, doch Alessandra Sublet lehnt die Vorstellung, dass eine Frau über 40 ihr Alter verbergen sollte, kategorisch ab. „Deshalb schminke ich mich ja nicht“, witzelt sie.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Quelle Époque! (@quelleepoqueoff)

Eine Botschaft der Freiheit für alle

„Mit 50 sind wir alle sterblich“, fasst sie zusammen. Diese Aussage sollte eher als Aufruf zu Authentizität denn als desillusionierte Feststellung verstanden werden. Mit ihren Worten ermutigt Alessandra Sublet Frauen, sich von den Meinungen anderer zu lösen und sich unabhängig von ihrem Alter legitim zu fühlen.

Sie spricht auch von jener inneren Leuchtkraft, die mit dem Alter wächst: Gelassenheit, Zuversicht und die Fähigkeit loszulassen. Die ehemalige Fernsehmoderatorin, heute Schauspielerin und Schriftstellerin, vertraut an, dass sie sich heute „zu Hause“ fühlt. Nachdem sie in „Un dimanche à la campagne“ (Ein Sonntag auf dem Land) über ihre Wochenbettdepression gesprochen hat, möchte sie weiterhin offen darüber reden, um ihrem Lebensweg als Frau Sinn zu verleihen.

Alessandra Sublets Schönheitsgeheimnis

Sie hat keinerlei Absicht, dem Reiz der Schönheitschirurgie zu erliegen. Alessandra Sublet bevorzugt „echte Schönheit“. Ihr größtes Schönheitsgeheimnis bleibt letztlich ihre Einstellung: Akzeptanz. Denn, wie sie selbst betont, „der schönste Weg, strahlend zu bleiben, ist, sich wohlzufühlen“, ganz einfach.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Alessandra Sublet (@alessandra_sublet)

Mit ihrer Offenheit und ihrer tiefgründigen Weisheit hat sich Alessandra Sublet als wichtige Stimme in der Debatte ums Altern etabliert. Sie setzt sich lautstark und selbstbewusst für das Recht ein, „unvollkommen“, lebendig und authentisch zu sein. Ihre Worte sind erfrischend – und erinnern uns daran, dass nichts moderner ist, als uns selbst in jedem Alter anzunehmen.