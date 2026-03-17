Cara Delevingne überrascht mit einem sehr originellen, "anatomischen" Kleid auf dem roten Teppich

Der rote Teppich der Oscars bietet Prominenten oft die Gelegenheit, spektakuläre Outfits zu präsentieren. Auch dieses Jahr sorgte Cara Delevingne wieder für Furore. Das britische Model und die Schauspielerin zog auf der Vanity-Fair-After-Party nach der Oscar-Verleihung 2026 alle Blicke auf sich, als sie in einem figurbetonten Kleid erschien.

Ein Kleid, inspiriert von der menschlichen Anatomie

Für dieses mit Spannung erwartete Hollywood-Event wählte Cara Delevingne ein Kleid, das die Muskulatur des menschlichen Körpers betonte. Das figurbetonte, skulpturale Kleidungsstück ahmte optisch die Muskeln von Oberkörper und Brust nach und erweckte so den Eindruck einer stilisierten anatomischen Figur. Diese Art von Kreation, auch „Muskelkleid“ genannt, ist Teil eines Modetrends, der die Formen des menschlichen Körpers durch künstlerische Designs erforscht. Mit diesem originellen Kleid zog Cara Delevingne sofort die Aufmerksamkeit von Fotografen und Gästen auf sich.

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Ein bemerkenswertes Erscheinungsbild

Im Anschluss an die Oscar-Verleihung 2026 zählt die Vanity-Fair-Party zu den meistbeachteten Veranstaltungen der Hollywood-Saison. Jedes Jahr versammeln sich dort Schauspieler, Regisseure, Models und Kulturschaffende, um den Abschluss der Zeremonie zu feiern.

Cara Delevingne schritt bei der Veranstaltung allein über den roten Teppich und posierte lächelnd für die Fotografen. Ihr Outfit, künstlerisch und unerwartet zugleich, sorgte in den sozialen Medien und Modezeitschriften schnell für Aufsehen. Solche gewagten Looks sind bei dieser Art von Event üblich, da Prominente die Gelegenheit oft nutzen, mit kreativeren Stilen als bei der offiziellen Zeremonie zu experimentieren.

Ein Look, der durch „originelle“ Accessoires abgerundet wird

Passend zu ihrem „anatomischen“ Kleid wählte Cara Delevingne Accessoires, die den unkonventionellen Charakter ihres Looks unterstrichen. Besonders auffällig waren die schwarz-weißen Stiefeletten mit grafischem Muster, die sie mit langen, gestreiften Socken kombinierte, die über den Schuhen hervorblitzten. Diese Wahl verstärkte den extravaganten und avantgardistischen Aspekt des Outfits.

Cara Delevingne trug ihr Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, mit einem leicht zur Seite gekämmten Pony. Dazu kombinierte sie silberne Ohrhänger, die ihrem Look eine elegante Note verliehen.

Eine Persönlichkeit, die an „gewagte“ Modeentscheidungen gewöhnt ist.

Cara Delevingne machte sich zunächst in der Modewelt einen Namen, bevor sie zur Schauspielerei wechselte. Sie lief für zahlreiche Modehäuser über den Laufsteg und arbeitete mit mehreren großen internationalen Marken zusammen. Im Laufe der Jahre etablierte sie sich auch als Schauspielerin und wirkte in mehreren Hollywood-Produktionen mit, darunter „Suicide Squad“. Auf dem roten Teppich und dem Laufsteg ist sie für ihre gewagten Stilentscheidungen bekannt. Ihre Auftritte erregen regelmäßig die Aufmerksamkeit der Medien und der Modekritiker.

Wenn Mode zu einer Form künstlerischen Ausdrucks wird

Das von Cara Delevingne getragene „anatomische“ Kleid veranschaulicht einen künstlerischen Ansatz in der Mode, bei dem Kleidung den Körper nicht nur bedeckt, sondern ihn auch repräsentiert oder transformiert. Die roten Teppiche von Großveranstaltungen wie den Oscars dienen Designern und Prominenten oft als Experimentierfeld, um in diesen prominenten Momenten originelle Looks zu präsentieren.

Mit diesem spektakulären Outfit hat Cara Delevingne einmal mehr ihr Talent unter Beweis gestellt, einen Auftritt auf dem roten Teppich in ein wahres Fashion-Highlight zu verwandeln.