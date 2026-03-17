Schauspielerin Barbie Ferreira sieht sich erneut Kritik an ihrer Figur ausgesetzt.

Die amerikanische Schauspielerin und Model Barbie Ferreira sorgte bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Oscars 2026 in Los Angeles für Aufsehen. Bekannt für ihre Rolle in der Serie „Euphoria“, trug sie ein Kleid, das für viel Gesprächsstoff sorgte. Neben ihrer beeindruckenden Präsenz bei der Zeremonie war es vor allem die Veränderung ihrer Figur, die online zahlreiche Kommentare auslöste und die Debatte über den Druck, dem Frauen in Hollywood in Bezug auf ihr Aussehen ausgesetzt sind, neu entfachte.

Ein sehr auffälliger Auftritt auf dem roten Teppich

Barbie Ferreira erschien bei den 98. Academy Awards in einem blauen Korsettkleid mit goldenen Accessoires – ein eleganter Look, der sofort die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich zog. Die Schauspielerin ist dem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Kat Hernandez in der HBO-Serie „Euphoria“ bekannt.

Seit ihrem Debüt in der Serie hat sie sich auch als Model und in verschiedenen Filmprojekten einen Namen gemacht. Ihr Auftritt auf dem roten Teppich sorgte in den sozialen Medien und der Presse schnell für Aufsehen, wobei einige Internetnutzer der Meinung waren, ihr Aussehen habe sich seit ihren ersten öffentlichen Auftritten verändert.

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Spekulationen über ihren Gewichtsverlust

In mehreren Online-Kommentaren wurde der „sichtbare Gewichtsverlust“ der Schauspielerin erwähnt, und einige spekulierten sogar über die Gründe für diese Veränderung. Diese Reaktionen haben Gerüchte neu entfacht, die bereits in den letzten Monaten in einigen Boulevardzeitungen aufgetaucht waren und nahelegten, dass die Schauspielerin ihr Aussehen verändert habe, um den Hollywood-Standards besser zu entsprechen.

Bislang gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung zu den Gründen für diese physische Veränderung. Die in den sozialen Medien und einigen Medien kursierenden Spekulationen bleiben daher unbestätigt.

Eine Karriere, die Fernsehen, Film und Mode umfasst.

Barbie Ferreira erlangte bereits als Teenagerin durch ihre Präsenz in den sozialen Medien und auf der Plattform Tumblr Berühmtheit, bevor sie von mehreren Modemarken entdeckt wurde. Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem mit Einzelhändlern wie American Apparel, H&M und Target zusammen. Ihre Popularität steigerte sich dann mit ihrer Rolle in „Euphoria“, in der sie Kat Hernandez verkörperte – eine Figur, die für einen Teil des Publikums Kultstatus erreichte.

Neben ihrer Schauspielkarriere arbeitet sie weiterhin in der Modebranche. 2025 lief sie unter anderem bei der Victoria's Secret Fashion Show über den Laufsteg – eine Erfahrung, über die sie in mehreren Interviews sprach und erklärte, sie sei überrascht und begeistert gewesen, an dem Event teilnehmen zu dürfen.

Die anhaltenden Debatten über das Aussehen in Hollywood

Die Reaktionen auf Barbie Ferreiras Auftritt verdeutlichen eine immer wiederkehrende Debatte in der Unterhaltungsbranche: die Bedeutung, die dem Aussehen von Schauspielerinnen beigemessen wird. Zahlreiche Film- und Fernsehstars haben bereits den Druck angeprangert, dem Frauen in Bezug auf ihr Aussehen ausgesetzt sind, insbesondere in den sozialen Medien, wo Kommentare über Körper und Aussehen an der Tagesordnung sind. Das Beispiel von Barbie Ferreira erinnert uns daher daran, dass Diskussionen um die Körper von Prominenten leider weiterhin die öffentliche Debatte befeuern, manchmal zum Nachteil ihrer künstlerischen Arbeit.

Trotz dieser Kritik setzt Barbie Ferreira ihre Karriere in Film-, Fernseh- und Modeprojekten fort. Ihr bemerkenswerter Auftritt bei den Oscars 2026 beweist, dass sie nach wie vor eine prominente Persönlichkeit in der Film- und Modewelt ist, während die anhaltenden Diskussionen um ihr Image die ständige Aufmerksamkeit verdeutlichen, die Prominenten in den Medien zuteilwird.